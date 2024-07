F1 tijden: Tijdschema van de Grand Prix van België in Spa

Het Formule 1-circus heeft geen tijd om bij te komen van het Grand Prix-weekend in Hongarije. Komend weekend staat namelijk de volgende race te wachten: de GP van België op het fameuze circuit van Spa-Francorchamps. In de Ardennen moeten de rijders en teams zich nog eenmaal opladen voor een druk weekend, alvorens zij kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Het circuit door de heuvels rondom Spa is in niets te vergelijken met de Hungaroring waar het voorbije weekend op gereden werd. In België draait alles om hoge snelheden, razendsnelle bochten en flinke hoogteverschillen. Waar in Hongarije de hoeveelheid downforce doorslaggevend was, gaat het in België vooral om topsnelheid en de juiste balans vinden in de bochtige middelste sector. In tegenstelling tot 2023 staat er dit jaar geen sprintrace op het programma in Spa, dus de teams krijgen een normaal programma met drie vrije trainingen voorgeschoteld.

Hoe laat begint F1 in Spa?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 26 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 juli Grand Prix van België 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps wordt verreden op zondag 28 juli. De race gaat om 15.00 uur van start. De coureurs moeten 44 ronden afleggen over het 7,004 kilometer lange circuit door de Ardennen. Dat brengt de totale raceafstand op 308,052 kilometer. Het ronderecord in de race is een 1.46.286 en staat al sinds 2018 op naam van Valtteri Bottas.

In tegenstelling tot 2023 wordt er dit jaar geen sprintrace verreden in Spa. Dat houdt in dat er drie vrije trainingen op het programma staan. De eerste trainingssessie staat op vrijdag gepland om 13.30 uur. De tweede vrije training vindt dezelfde dag om 17.00 uur plaats. Beide trainingen duren een uur. Op zaterdag wordt er tussen 12.30 uur en 13.30 uur nog eenmaal getraind en kunnen de rijders de puntjes op de i zetten voor de kwalificatie en race. De strijd om de pole-position barst op zaterdagmiddag om 16.00 uur los. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de Grand Prix van België eruit ziet.