F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1 Grand Prix in Baku

De Formule 1 komt al sinds 2016 in Baku en de Grand Prix van Azerbeidzjan is alweer toe aan zijn vijfde editie, nadat de eerste race werd verreden onder de Europese vlag. Het Baku City Circuit stelt eigenlijk nooit teleur. Hoewel spektakel in 2016 uitbleef, was dit een ander verhaal in de jaren daarna. Geen enkele F1-coureur is er voorlopig in geslaagd om de race twee keer te winnen. Ook nu is het een groot vraagteken wie de beste papieren heeft. Het circuit in Azerbeidzjan bestaat uit lange rechte stukken, hoekige bochten en technische gedeelten.

Max Verstappen zag Charles Leclerc in Monaco pole-position pakken, maar finishte op zondag door een tactische blunder bij de Italianen voor de Monegask. De regerend wereldkampioen heeft hiermee zijn leidende positie in het kampioenschap verstevigd. Zijn Mexicaanse teamgenoot won de race en is Verstappen tot op vijftien punten genaderd. Aan Baku bewaart Sergio Perez goede herinneringen. Hij kwam daar vorig seizoen als eerste over de meet, maar werd wel een handje geholpen door Verstappens klapband en de 'Magic Button' van Lewis Hamilton. Blijft Verstappen WK-leider, krijgt Perez die eer of pakt Leclerc die positie terug? We weten het zondag rond de klok van 15.00 uur.

Starttijd Grand Prix van Azerbeidzjan 2022

De Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan vindt plaats op zondag 12 juni. De race op het Baku City Circuit begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Er is twee uur tijdsverschil.

Op vrijdag staan twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste sessie begint om 13.00 uur Nederlandse tijd, de tweede training gaat om 16.00 uur van start. Op zaterdag wordt er vanaf 13.00 uur nogmaals een uur getraind, waarna om 16.00 uur de kwalificatie op het programma staat. Een uur later weten we wie er op pole-position mag vertrekken tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Let dus goed op dat de kwalificatie op zaterdag drie uur later begint dan de Grand Prix op zondag en niet op dezelfde tijd, zoals normaal gesproken het geval is.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 10 juni 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 10 juni 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 11 juni 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 11 juni 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 11 juni 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 11 juni 16.48u - 17.00u Grand Prix van Azerbeidzjan Zondag 12 juni 13.00u VIDEO: De samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan 2021