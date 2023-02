F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-opener 2023 in Bahrein

Na een periode vol halfbakken teampresentaties en het gebruikelijke sandbaggen tijdens de collectieve wintertestdriedaagse is het tijd voor antwoorden. Dit weekend staat in Bahrein de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. De teams en coureurs kunnen zich niet langer verschuilen achter clichés, er moet nu echt gepresteerd worden.

In Bahrein krijgen we op veel vragen een eerste antwoord. Hoe zijn Red Bull Racing en Max Verstappen uit de winter gekomen? Heeft Mercedes een stap voorwaarts gezet na het ondermaatse seizoen 2022? En kan Ferrari met Frederic Vasseur aan het roer nu echt mee blijven doen om de hoofdprijzen? Eén ding is zeker: winnen in de seizoensopener biedt geen enkele garantie. De laatste keer dat de winnaar van de openingsrace ook tot wereldkampioen gekroond werd, was Nico Rosberg in 2016.

Voor Nederland wordt het een bijzondere race: voor het eerst sinds jaren staan er weer twee coureurs het gehele jaar op de grid. Nyck de Vries krijgt bij AlphaTauri eindelijk de kans waar hij al jaren van droomt. Wat kan de Fries in zijn eerste race voor het Italiaanse team? We weten het zondagmiddag!

Starttijd Grand Prix van Bahrein 2023

De Formule 1 Grand Prix van Bahrein 2023 op het Bahrain International Circuit wordt verreden op zondag 5 maart. De race gaat om 18.00 uur lokale tijd van start, dat is 16.00 uur Nederlandse tijd. De race vindt plaats onder kunstlicht en heeft een lengte van 57 ronden over het 5,412 kilometer lange circuit.

Voor de seizoensopener houdt de Formule 1 vast aan het normale schema, dus er wordt geen sprintrace verreden. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. De eerste sessie begint om 12.30 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede training om 16.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdagochtend kan er vanaf 12.30 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur getraind worden. De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd van start. Een uur later kennen we de eerste polesitter van het jaar.

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 maart 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 4 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 4 maart 18.00u - 18.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 4 maart 18.25u - 18.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 4 maart 18.48u - 19.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 5 maart 18.00u 16.00u