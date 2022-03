F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-opener in Bahrein Na een lange winter vol vraagtekens, en na twee testweken vol sandbagging, gaan de kaarten aankomend weekend op tafel. De Formule 1-teams maken zich op voor de seizoensopener in Bahrein: het eerste moment waarop we de onderlinge krachtsverhoudingen echt kunnen zien. In dit artikel vind je het volledige tijdschema voor de seizoensopener.