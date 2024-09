F1 tijden: Tijdschema van het Formule 1-weekend in Baku

Na de double header op de old school circuits in Zandvoort en Monza staat het volgende tweeluik te wachten. Ditmaal staan er twee stratencircuits op het programma. Toch zijn de verschillen tussen beide banen enorm. In de Grand Prix van Azerbeidzjan draait het vooral om topsnelheid op de lange rechte stukken, al is ook hier uiteraard ieder foutje zeer kostbaar. Een week later racet het circus door de nauwe straten van Singapore, waar er nauwelijks tijd is om bij te komen van de continue reeks aan bochten.

Een ding is zeker: het is bijna onmogelijk om een favoriet voor de race in Baku aan te wijzen. McLaren verkeert al tijden in topvorm, maar heeft moeite om dat op zondagmiddag om te zetten in een klinkend resultaat. Ferrari verraste vriend en vijand in Monza met een sensationele zege voor Charles Leclerc. Snelle banen lijken goed bij de scharlakenrode bolides te passen. Dat geldt ook voor Mercedes. Het Duitse fabrieksteam heeft nog wat moeite om het maximale uit het nieuwe pakket te halen, maar als dat eenmaal lukt, dan is de snelheid ook uitstekend te noemen. Red Bull Racing heeft het daarentegen al tijden lastig en dat lijkt in Azerbeidzjan niet anders te zijn. De RB20 voelt zich niet thuis op hobbelige banen en dat is precies wat het Baku City Circuit kenmerkt. Kortom: voldoende ingrediënten voor een spectaculair weekend.

Hoe laat begint F1 in Baku?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +4) Vrijdag 13 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 13 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 14 september Derde vrije training 10.30u - 11.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 14 september Kwalificatie 14.00u - 15.00u 16.00u - 17.00u Zondag 15 september GP van Azerbeidzjan 13.00u - 15.00u 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Azerbeidzjan 2024 op het Baku City Circuit wordt verreden op zondag 15 september. De race begint om 13.00 uur Nederlandse tijd, dat is 15.00 uur lokaal. De rijders moeten 51 ronden over het 6,003 kilometer lange stratencircuit afleggen. De race werd in 2023 gewonnen door Sergio Pérez, ten koste van Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Charles Leclerc mocht als derde naar het podium.

In tegenstelling tot vorig jaar staat er geen sprintrace op het programma in Baku. Dat betekent dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. De eerste trainingssessie van het weekend begint om 11.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur lokaal). De tweede training gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start. Op zaterdag mogen de coureurs tussen 10.30 uur en 11.30 uur Nederlandse tijd nog eenmaal trainen om de optimale afstelling te vinden voor de kwalificatie en de race. De strijd om de pole-position begint op zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal).