Na een lange ‘nazomerstop’ van vier weken schiet het Formule 1-circus dit weekend weer in actie. Het belooft een spectaculaire en hectische sprint naar de finish van het seizoen te worden. De strijd om beide wereldtitels wordt beslecht tijdens twee triple headers, te beginnen met de opeenvolgende race in Amerika, Mexico en Brazilië. Om de uitdaging nog iets groter te maken, wordt er in Austin en Brazilië weer volgens het sprintformat gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag slechts een vrije training van een uur gepland staat, waarna er al gekwalificeerd moet worden voor de sprintrace van zaterdagochtend (lokale tijd). Later op de zaterdag staat de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma.

De sprintrace geeft WK-uitdager Lando Norris de gelegenheid om meer punten in te lopen op leider Max Verstappen. De Brit verkeert in een uitstekende vorm en zijn McLaren is momenteel de snelste wagen van het veld. Red Bull hoopt de slechtste races achter zich te hebben en komt in Amerika met een updatepakket, waarmee de balans van de RB20 verbeterd moet worden. Zo hoopt het team uit Milton Keynes dat Verstappen zich weer verder vooraan kan melden en mee kan doen om de prijzen. Wat er ook gebeurt, de Nederlandse fan zal door het tijdsverschil lang op moeten blijven om de actie live te aanschouwen.

Hoe laat begint F1 in Austin?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -5) Vrijdag 18 oktober Eerste vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 18 oktober Sprint kwalificatie 23.30u - 00.14u 16.30u - 17.14u Zaterdag 19 oktober Sprintrace 20.00u - 20.30u 13.00u - 13.30u Zaterdag 19 oktober Kwalificatie 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 20 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas vindt plaats op zondag 20 oktober. De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd, dat is 14.00 uur in Austin. De coureurs moeten 56 ronden over het 5,513 kilometer lange slingerende circuit afleggen. In 2023 werd de race gewonnen door Max Verstappen, die in iets meer dan anderhalf uur de 56 ronden afraffelde. Lewis Hamilton kwam als tweede over de meet, voor Lando Norris.

In Austin staat het vierde Formule 1-sprintweekend van het jaar op het programma. Dat houdt in dat er op vrijdag maar een uur getraind wordt voordat de eerste kwalificatie van het weekend plaatsvindt. Deze vrije training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal). Om 23.30 uur Nederlandse tijd begint de sprint kwalificatie, waarbij de startvolgorde voor de sprintrace van zaterdag wordt bepaald. Deze korte race over honderd kilometer staat op zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd (13.00 uur lokaal) op het programma. Later op de dag, vanaf 00.00 uur Nederlandse tijd, wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix van zondag.