F1 tijden: Hoe laat begint de Dutch GP in Zandvoort?

De lange Formule 1-zomerstop is ten einde, hoog tijd voor wat actie! De Dutch GP op Circuit Zandvoort trapt de tweede seizoenshelft af. Tussen nu en 8 december staan er nog tien Grands Prix op het programma waarin de strijd bij de coureurs en constructeurs beslecht moet worden. Het belooft een mooi spektakelstuk te worden in de Zandvoortse duinen. De onderlinge verschillen tussen Red Bull Racing, McLaren, Mercedes en Ferrari zijn klein. Een foutje wordt doorgaans hard afgestraft met de onverbiddelijke vangrails en grindbakken dicht langs de baan. Wie houdt het hoofd koel en pakt de eerste zege van de tweede seizoenshelft?

F1 Zandvoort: Hoe laat start de race?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 23 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 23 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 24 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 24 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 25 augustus Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort begint vandaag om 15.00 uur. De coureurs krijgen liefst 72 ronden over het 4,259 kilometer lange duinencircuit voor de kiezen. In 2023 ging de winst naar Max Verstappen, gevolgd door Fernando Alonso voor Aston Martin en de verrassende Pierre Gasly in de Alpine. De race werd gekenmerkt door twee hevige regenbuien: eentje direct na de start en eentje aan het einde van de race. Daardoor werd de race zelfs enige tijd stilgelegd. Dat weerhield Verstappen er niet van om de race voor de derde opeenvolgende maal op zijn naam te zetten.