F1 tijden: Afwijkend tijdschema van de Dutch GP in Zandvoort

Het Formule 1-circus heeft ruim drie weken kunnen genieten van welverdiende rust. De batterijen zijn weer opgeladen voor de bomvolle en allesbeslissende tweede seizoenshelft. Tussen nu en 8 december staan er nog tien Grands Prix op het programma, waaronder drie sprintweekends (Amerika, Brazilië en Qatar).

De tweede seizoenshelft trapt af op Nederlandse bodem. De Dutch Grand Prix was de afgelopen jaren een groot oranjefeest. De tribunes waren afgeladen en Max Verstappen maakte het feest compleet door jaar na jaar de zege naar huis te rijden. Dit seizoen is de concurrentie een stuk steviger. McLaren verkeert in topvorm, terwijl Mercedes drie van de laatste vier Grands Prix gewonnen heeft. Ook Ferrari hoopt in de Nederlandse duinen de vorm van eerder dit jaar te hervinden en mee te kunnen doen om de hoofdprijzen. Of stuwt het Nederlandse publiek Verstappen toch weer tot grote hoogten? Het belooft in elk geval weer een spectaculair weekend te worden!

Hoe laat begint F1 in Zandvoort?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 23 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 23 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 24 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 24 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 25 augustus Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u

De Dutch GP in Zandvoort vindt plaats op zondag 25 augustus 2024. De race gaat om 15.00 uur van start, dat is de gebruikelijke aanvangstijd. De coureurs moeten 72 ronden over het 4,259 kilometer lange Circuit Zandvoort volbrengen. Dat brengt de totale raceafstand op 306.587 kilometer. Het ronderecord dateert uit 2021 en staat met een 1.11.097 op naam van Lewis Hamilton.

De overige sessies van het Formule 1-weekend in Nederland vinden een uur eerder plaats dan gebruikelijk. Dat betekent dat er op vrijdag al om 12.30 uur getraind wordt. De tweede vrije training staat om 16.00 uur op het programma. Beide sessies duren een uur. Op zaterdag wordt vanaf 11.30 uur nogmaals een uur getraind. De coureurs kunnen dan de puntjes op de i zetten voor de kwalificatie. De strijd om de pole-position begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud door rode vlaggen weten we rond de klok van 16.00 uur hoe de startopstelling voor de Grand Prix van Nederland 2024 eruit ziet.