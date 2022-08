De Grand Prix van Nederland 2021 had bijna niet mooier kunnen verlopen. Volgepakte oranjegekleurde tribunes, een fantastische sfeer, schitterend weer en een zege vanaf pole-position voor Max Verstappen. De organisatie van de Dutch GP hoopt dit jaar op minstens net zo’n mooi evenement, met meer toeschouwers, meer entertainment langs de baan en hopelijk dezelfde winnaar.

Het circuit in de duinen bleek afgelopen jaar op het lijf geschreven van Max Verstappen en Red Bull Racing. De bochtige old school omloop met nauwelijks ruimte voor fouten leverde met name in de kwalificatie een zinderende strijd op tussen Verstappen en Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Dit jaar liggen de verhoudingen heel anders, mede te danken aan het nieuwe technisch reglement. Ferrari is opeens de voornaamste uitdager van Red Bull Racing, al heeft Mercedes de laatste maanden de weg naar boven weer gevonden. Kan Verstappen ondanks de hoge verwachtingen opnieuw excelleren en de honderdduizenden fans in extase brengen? Slaat Ferrari terug op Nederlands grondgebied, of verrassen de zilverpijlen?

Video: Nog eenmaal genieten van de Dutch Grand Prix 2021

Starttijd F1 Zandvoort 2022

De Formule 1 Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort vindt plaats op zondag 4 september 2022. De race start volgens het gebruikelijke tijdschema om 15.00 uur. De race gaat over 72 ronden op het 4,259 kilometer lange circuit in de duinen en heeft een totale lengte van 306,587 kilometer.

Het Formule 1-weekend begint op vrijdag met de twee vrije trainingen. Deze duren een uur en beginnen om 12.30 uur en 16.00 uur. Op zaterdag kan er tussen 12.00 uur en 13.00 uur nogmaals getraind worden om de puntjes op de i te zetten voor het vervolg van het weekend. De kwalificatie voor de Dutch Grand Prix staat op zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur op het programma. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud weten we rond de klok van 16.00 uur wie er op pole-position mag plaatsnemen.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 2 september 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 september 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 3 september 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 3 september 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 3 september 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 3 september 15.48u - 16.00u Grand Prix van Nederland Zondag 4 september 15.00u