Met nog zes races te gaan bedraagt het verschil tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton slechts zes punten. Een ongekend klein verschil, waardoor elk detail beslissend kan zijn. In Turkije moest de Red Bull-coureur weliswaar een zwarte Zilverpijl voor zich dulden, maar dat was de wagen van Valtteri Bottas. Zijn voornaamste concurrent kwam op de natte baan niet verder dan de vijfde plaats, waardoor Verstappen de WK-leiding heroverde.

Aankomend weekend is het circus te gast op het Circuit of the Americas, een baan waar Hamilton zich uitermate goed thuis voelt. De regerend wereldkampioen won al vijfmaal in Austin, al ging de winst in 2018 en 2019 naar Finland. Afgelopen jaar stond de race door de coronacrisis niet op het programma. De verwachting is dat Mercedes opnieuw sterk voor de dag zal komen op Amerikaanse bodem, al is dit seizoen vaker gebleken dat verwachtingen niet uitkomen. Slaat Hamilton terug of vergroot Verstappen de marge? We weten het zondagavond.

Starttijden Grand Prix van de Verenigde Staten

De Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas begint op zondag 24 oktober om 21.00 uur Nederlandse tijd, dat is 14.00 uur lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil worden de sessies pas in de (late) avond Nederlandse tijd verreden. De eerste vrije training op vrijdag begint om 18.30 uur, waarna om 22.00 uur de tweede trainingssessie begint. Op zaterdag wordt vanaf 20.00 uur nogmaals een uur getraind. De kwalificatie staat om 23.00 uur Nederlandse tijd op de rol.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 oktober 18.30u-19.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 22 oktober 22.00u-23.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 23 oktober 20.00u-21.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 23 oktober 23.00u-23.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 23 oktober 23.25u-23.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 23 oktober 23.48u-00.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 24 oktober 21.00u 14.00u