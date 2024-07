De organisatie van de Britse GP op het circuit van Silverstone ziet een plotselinge stijging in het aantal ticketverkopen. De verrassende zege van George Russell op de Red Bull Ring, plus de aanrijding tussen Max Verstappen en Lando Norris, heeft geresulteerd in veel extra belangstelling voor de race. Vorig jaar waren er in totaal 480.000 toeschouwers gedurende de drie dagen. Silverstone verwacht dat de editie van 2024 wederom uitverkocht zal zijn, ondanks kritiek op de hoge ticketprijzen.

Lewis Hamilton zei eerder al dat het circuit in Northamptonshire een F1-bezoek betaalbaarder moet maken. Desondanks ziet het ernaar uit dat alle entreebewijzen weer verkocht zijn. Motorsport.com meldde eerder dat de ticketverkoop aan het begin van het jaar nog langzaam verliep. Silverstone-baas Stuart Pringle stelde dat de dominantie van Max Verstappen daarvan de oorzaak is. De Red Bull-coureur kon zich daar logischerwijs niet in vinden en reageerde dat het niet aan hem is om kaarten te verkopen.