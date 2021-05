Het Formule 1-circus toert al bijna een jaar over de wereld zonder dat de tribunes volgepakt zijn met enthousiaste fans. De sfeer is op sommige circuits ver te zoeken. Hopelijk komt daar in de komende weken verandering in. Steeds meer landen kondigen versoepelingen aan, waardoor reizen eenvoudiger wordt. Zo ook Nederland.

Minister Hugo de Jonge liet tijdens de persconferentie weten “voorzichtig optimistisch” te zijn over de perspectieven om te gaan reizen. Vanaf aanstaande zaterdag geldt het negatieve reisadvies voor de gehele wereld niet meer en wordt er per land een kleurcode afgegeven. Dat houdt in dat Nederlanders, mits wordt voldaan aan de lokale regelgeving, naar het buitenland op vakantie kunnen. Een zomervakantie in Frankrijk, Oostenrijk en Italië behoort tot de mogelijkheden. De Jonge: "Het kan een hele mooie zomer worden. In Europa gaat het aantal gevaccineerden steeds verder omhoog en het aantal besmettingen omlaag. Daarmee kunnen steeds meer landen een bestemming worden.”

De reisbranche zag luttele minuten na deze aankondiging al een stijging in het aantal boekingen. “Bizar”, zegt een woordvoerder van Sunweb op AD.nl. “Toen De Jonge de kleurcodes ging uitleggen verdubbelde het aantal bezoekers van onze website.” De site van de ANWB beschikt over een reiswijzer, waar per land informatie over de coronamaatregelen te vinden is. Deze pagina werd vanaf de start van de persconferentie ruim tien keer zo vaak bezocht als normaal. Met name landen als België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië bleken populair.

Stijging verkoop F1-tickets

De versoepelingen betekenen ook goed nieuws voor de Formule 1-fan die later in het jaar nog een race wil bijwonen. Motorsport.com heeft vernomen dat ook het aantal verkopen van F1-tickets de afgelopen uren sterk is gestegen. Ook in de eerste weken van het seizoen zag men al een groei, mede door de spannende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De piek kwam op dinsdagavond na het nieuws van het kabinet. Er wordt echter gewaarschuwd voor schaarste. Veel circuits houden rekening met de anderhalvemetersamenleving en daardoor is er minder capaciteit beschikbaar. Dat houdt in dat er zelfs al tribunes volledig uitverkocht zijn. Met name voor de Grands Prix in Oostenrijk, België en Hongarije loopt de kaartverkoop storm.

Toch houdt men ook in de ticketbranche een slag om de arm. Zo krijg je bij Motorsport Tickets je volledige aankoopbedrag retour wanneer een race onverhoopt toch niet door gaat of men besluit om geen publiek toe te laten. Het is ook mogelijk om de tickets te behouden en in 2022 naar de race af te reizen.