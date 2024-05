De druk op Logan Sargeant is dit Formule 1-weekend in Miami torenhoog nu het gerucht dat Williams in Imola al Andrea Kimi Antonelli in zijn auto wil zetten. De Amerikaan wilde in zijn thuisrace de critici de mond snoeren, maar een crash ongeveer halverwege de race brengt een einde aan zijn Grand Prix. Kevin Magnussen tikte hem van de baan af en krijgt daar tien seconden straf voor, maar Sargeant mag ook naar zijn eigen rijden kijken. Een crash was niet nodig geweest als hij in de spiegel had gekeken.

Door de crash komt de safety car de baan op, waardoor Max Verstappen zijn virtuele leiding verloor aan Lando Norris.