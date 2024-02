F1 testdagen Bahrein: Wie rijden er naast Max Verstappen op dag 2

Na een lange winterstop konden de Formule 1-fans op woensdag hun hart ophalen: de testdagen in Bahrein zijn begonnen. Ook op donderdag komen de teams weer in actie. Max Verstappen had een enorm productieve dag, maar donderdagochtend mag hij even uitrusten. In de middag mag hij wel weer de RB20 aan de tand voelen.

Bij Red Bull Racing is in de ochtend de beurt aan Sergio Pérez. De Mexicaan heeft woensdag af kunnen kijken bij Verstappen en zag dat het qua betrouwbaarheid wel snor zat. De RB20 reed veel rondjes en Verstappen was een van de productiefste coureurs. Het is voor Pérez na de shakedown de tweede keer dat hij in de 2024 Red Bull rijdt. In de middag moet hij het stuurtje weer overgeven aan Verstappen, die zodoende de late sessie op zich neemt.

Bij Mercedes zien we Lewis Hamilton voor het eerst deze testdagen. Het is deze winter enorm veel over de recordkampioen gegaan, want hij trekt aan het einde van het seizoen de deur in de fabriek in Brackley achter zich dicht. De Brit stapt over naar Ferrari, waar hij een meerjarig contract tekende. Ferrari kiest er intussen voor om Charles Leclerc en Carlos Sainz wederom een dagdeel te laten rijden en hanteert opnieuw dezelfde volgorde. Leclerc bijt het spits dus af.

McLaren heeft hetzelfde schema als op woensdag. Oscar Piastri mag het spits afbijten en de ochtendsessie rijden, Lando Norris stapt na de middagpauze in. Ook Aston Martin Racing haalt hetzelfde schema als woensdag van stal, waardoor Fernando Alonso eerst rijdt en Lance Stroll het laatste dagdeel voor zijn rekening neemt. Alpine draait de boel juist weer om, nu mag Pierre Gasly de dag openen en sluit Esteban Ocon hem af.

Williams is met Mercedes het enige team dat één coureur laat rijden. Donderdag is het de beurt aan Logan Sargeant, die daardoor na zijn middagsessie op woensdag de hele dag mag wennen aan de FW46. Bij Sauber wordt de dag wel gesplitst, Zhou Guanyu begint en Valtteri Bottas rondt af. Ook Haas F1 Team geeft beide coureurs tijd op de baan. Nico Hülkenberg is als eerst aan de beurt, waarna Kevin Magnussen de laatste meters van de dag rijdt. Tot slot kiest RB F1 Team er wederom voor om Yuki Tsunoda de dag te laten openen, terwijl Daniel Ricciardo de middagsessie voor zijn rekening neemt.

Line-up dag twee F1-testdagen Bahrein