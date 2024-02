Eind november kwam een bijzonder Formule 1-seizoen ten einde en sindsdien is het eigenlijk geen moment saai geweest. Verhalen over wat de RB19 zo dominant maakte, verschillende coureurs die hun contract verlengde, Lewis Hamilton die volgend jaar naar Ferrari gaat en het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner volgden elkaar in rap tempo op. Op woensdag gaat echter de blik op de baanactie, want de testdagen in Bahrein beginnen.

Voor Red Bull Racing mag Max Verstappen het spits afbijten. De regerend wereldkampioen kan direct voelen of de RB20 net zo dominant kan zijn als de voorganger of dat er nog wat stappen te zetten zijn. In ieder geval weten we dat tijdens de teampresentatie in Milton Keynes de verrassing groot was bij het zien van de auto. Bij Red Bull is de RB20 de hele dag gereserveerd voor de Nederlander, die daardoor net als in 2023 de eerste testdag een vol programma heeft.

Bij Mercedes heeft George Russell de eer om de eerste testdag met de W15 af te werken. De Brit weet dat 2024 een bijzonder jaar wordt, want aan het einde van het jaar stapt zijn grote idool en teamgenoot Hamilton over naar Ferrari. Over Ferrari gesproken, daar krijgen beide coureurs een dagdeel het stuurtje in handen. Charles Leclerc werkt de ochtendsessie af, in de middag is het de beurt aan Carlos Sainz. Bij Aston Martin doen ze hetzelfde trucje, daar mag Fernando Alonso de eerste meters maken, terwijl Lance Stroll het slotstuk van de dag voor zijn rekening neemt. Ook Alpine en Haas kiezen voor het splitsen van de testdag. Bij Alpine start Esteban Ocon en neemt Pierre Gasly in de middag plaats in de nieuwe bolide, bij Haas wil Kevin Magnussen in de ochtend meters maken en mag Nico Hülkenberg de dag afsluiten.

Ook McLaren kiest voor twee coureurs op een dag. Aan Oscar Piastri de schone taak om de ochtendsessie af te werken, waarna Lando Norris de middaguren voor zijn rekening neemt. Zo doet Williams het ook, want daar begint Alexander Albon en sluit Logan Sargeant de dag af. Bij Sauber mag Valtteri Bottas beginnen, waarna Zhou Guanyu in de middag achter het stuur van de C44 plaatsneemt.

De andere teams hebben hun schema nog niet bekendgemaakt. Artikel wordt geüpdatet

Line-up eerste F1-testdag Bahrein