F1 testdagen Bahrein 2024: Zo kijk je live met Viaplay en F1TV

De presentaties zijn achter de rug, de meeste teams hebben ook al een shakedown uitgevoerd. Nu is het tijd voor het echte werk. De Formule 1-teams komen drie dagen in actie op het Bahrain International Circuit, de baan waar een week later ook de opening van het F1-seizoen 2024 plaatsvindt. Wie komt er het beste uit de startblokken? Zetten Max Verstappen en Red Bull Racing ook dit jaar vanaf het eerste moment de toon, of kunnen concurrenten McLaren, Ferrari en Aston Martin iets moois uit de hoge hoed toveren? En hoe vergaat het Mercedes met de geheel vernieuwde W15? Veel vragen waar de komende dagen antwoord op zal komen.

De Formule 1-fan hoeft gelukkig niets te missen van de testdagen in Bahrein. We hebben de mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

F1-testdagen Bahrein kijken met Viaplay

Woensdag 21 februari

Tijden Presentator Analisten Commentatoren 07.55u - 12.10u Anne-Greet Haars Giedo van der Garde

Christijan Albers Nelson Valkenburg

Melroy Heemskerk 12.55u - 17.10u Amber Brantsen Mike Hezemans

Kees van de Grint Allard Kalff

Jeroen Bleekemolen

Donderdag 22 februari

Tijden Presentator Analisten Commentatoren 07.55u - 12.10u Anne-Greet Haars Christijan Albers

Mike Hezemans Nelson Valkenburg

Melroy Heemskerk 12.55u - 17.10u Amber Brantsen Giedo van der Garde

Kees van de Grint Allard Kalff

Sebastiaan Bleekemolen

Vrijdag 23 februari

Tijden Presentator Analisten Commentatoren 07.55u - 12.10u Anne-Greet Haars Giedo van der Garde

Sebastiaan Bleekemolen Nelson Valkenburg

Melroy Heemskerk 12.55u - 17.10u Koen Weijland Christijan Albers

Kees van de Grint Allard Kalff

Jeroen Bleekemolen

De Formule 1-test in Bahrein is drie dagen lang live te zien bij Viaplay. De uitzendingen beginnen ’s morgens om 07.55 uur, vijf minuten voordat het licht in de pitstraat in Bahrein op groen gaat. Kort na het vallen van de vlag eindigt ook de uitzending van Viaplay.

Het commentaar wordt verzorgd door de vaste stemmen van Viaplay. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk wisselen af met Allard Kalff, die op zijn beurt wordt bijgestaan door de broers Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen. In de studio presenteert Anne-Greet Haars de ochtendsessie, in de middag neemt Amber Brantsen plaats aan de desk. Op de slotdag neemt Koen Weijland de middagpresentatie voor zijn rekening. De presentatoren worden bijgestaan door diverse analisten, die de belangrijkste momenten en meest opvallende innovaties analyseren.

F1-testdagen Bahrein op F1TV Pro

Dagelijks live

Start uitzending: 07.55 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

De Formule 1-wintertest in Bahrein is volledig live te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. De uitzending begint dagelijks om 07.55 uur, met een break tijdens de lunchpauze. Aan het einde van de dag wordt nog kort nagepraat met de analisten en enkele rijders en teambazen. De uitzending eindigt om 17.30 uur. Tijdens de uitzending zijn uitgebreide analyses en interviews door de verslaggevers ter plaatse te zien.

F1-testdagen Bahrein bij Ziggo

Ziggo heeft niet de rechten om de Formule 1-actie live uit te zenden. Op vrijdagavond is er wel een uitzending van het Race Café. Daarin blikken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos samen met enkele tafelgasten uitgebreid terug op de testweek. De belangrijkste momenten komen aan bod, evenals de meest opvallende innovaties, interviews en analyses. Het programma begint op vrijdagavond om 22.30 uur.

Tijdschema F1-testdagen Bahrein 2024