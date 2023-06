Als onderdeel van het streven van de Formule 1 om in 2030 koolstofneutraal te zijn, hebben de Formule 1-chefs gekeken naar gebieden waar duurzamere oplossingen kunnen worden geïntroduceerd. Een van die ideeën verschijnt dit weekend op de Red Bull Ring, waar de Formule 1 een centrale energiecentrale plaatst die de uitstoot met ongeveer 90 procent kan terugdringen. Deze energiecentrale zal aan de binnenkant van de laatste bocht geplaatst worden en zal de gehele paddock, garages en de pitstraat - inclusief de pitmuur, ruimten voor de timing en het uitzendstation - van stroom voorzien.

De energiezuinige energiecentrale zal worden aangedreven door duurzame bronnen, waaronder biobrandstof van met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO) en 600 vierkante meter aan zonnepanelen. De logistiek directeur van de Formule 1, Ian Stone, zegt: "We gaan iedereen van stroom voorzien vanuit een duurzame energiecentrale. Het doel is om de teams niet meer afhankelijk te laten zijn van generatoren. Ze brengen allemaal hun eigen apparatuur mee en ze voorzien allemaal hun eigen generatoren van brandstof, omdat de lokale infrastructuur ze niet op aanvraag ondersteunt. We hebben dus dit generatorpark opgezet en zullen een zeer complex stroomdistributienetwerk naar alle belangrijke punten laten lopen, zodat de teams daarop kunnen aansluiten - of het nu voor hun trucks of motorhomes is."

Volgens de berekeningen kan deze energiecentrale de uitstoot van CO2 enorm terugdringen, laat Stone weten. "Onze schatting is dat er in 2022 ongeveer 200 ton CO2 werd geproduceerd [tijdens de Grand Prix van Oostenrijk]. We willen dat, afhankelijk van het ontvangen van die gegevens, terugbrengen tot ongeveer 10 ton CO2." Voor nu is het gebruik van deze energiecentrale eenmalig, maar de Formule 1 is van plan om de impact van deze centrale te analyseren en de data van dit weekend te gebruiken om te zien of het in de toekomst ook ingezet kan worden.

Ellen Jones, hoofd van Environmental, Social & Governance bij de Formule 1, voegt toe: "De benadering van de Formule 1 om innovatie te stimuleren die een betekenisvolle impact en invloed heeft op de rest van de wereld, gaat verder dan hybridemotoren en duurzame brandstoffen. Deze aanpak drijft alles wat we doen, ook hoe we onze eigen activiteiten uitvoeren, en de test in Oostenrijk is hiervan het recentste voorbeeld. Het toont de toewijding van de Formule 1 en de belangrijkste belanghebbenden om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Met behulp van de nieuwste technologie en innovaties blijven we nieuwe mogelijkheden onderzoeken om evenementen op een duurzamere manier te organiseren en onze CO2-voetafdruk te verkleinen."