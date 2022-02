Esteban Ocon, Alpine A522 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon aan het stuur van de Alpine A522, voorzien van een groot hekwerk om de luchtstroming vanaf de voorwielen te meten.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari monteerde eveneens sensoren om waardevolle data over de airflow te verzamelen.

Fernando Alonso, Alpine A522 Foto: Alessio Morgese

In dit zijaanzicht van de Alpine A522 valt op hoe vlak de auto afgesteld staat. Dat zullen we bij veel meer teams gaan zien, maar is iets wat we niet gewend zijn door de rake waarmee de teams de afgelopen jaren reden. Door het grondeffect-principe is dat nu niet meer relevant.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Foto: Giorgio Piola

AlphaTauri ging eveneens op pad met grote hekwerken achter de voorwielen. Zo kan de luchtstroming op het circuit vergeleken worden met de gegevens in de simulator, om de correlatie te optimaliseren.

Ferrari F1-75 detail Foto: Giorgio Piola

Ferrari gebruikte in de ochtendsessie alleen de drie voorste koelkieuwen op de sidepod. De temperatuur was relatief laag, waardoor de andere kieuwen gesloten konden blijven. Dat is aerodynamisch gezien voordeliger, omdat de luchtstroom minder verstoord wordt door hete lucht vanuit het binnenste van de wagen.

Ferrari F1-75 detail Foto: Giorgio Piola

Nog een blik op de bijzonder gevormde sidepod van de Ferrari F1-75.

Red Bull Racing RB18 Foto: Giorgio Piola

Een mooi overzichtsbeeld van de sidepods en vloer van de Red Bull RB18. De sectie in het midden van de vloer is opgehoogd en in een hoek geplaatst om de stroming te veranderen.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De Williams-monteurs passen de hellingshoek van de voorvleugel van Alexander Albon aan. Zie ook de sensor op de horizontale hoofdplaat van de voorvleugel, net voor de punt van de neus.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een mooi beeld van de Williams FW44 bij het verlaten van de pitbox. Je kunt hier goed zien dat het bovenste gedeelte van de inlaat van de sidepod kort daarachter direct weer een opening bevat. Ook de welving in de vloer voor de achterband is interessant, met als doel om de lucht langs de banden te sturen.

Stuurtje van de Alfa Romeo C42 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het stuurtje van de Alfa Romeo C42, met de vele knoppen, flippers en schakelaars.

De neus van de Aston Martin AMR22 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een close-up van de neus van de Aston Martin AMR22, die samensmelt met het tweede element van de voorvleugel.

Achtervleugel van de Alpine A522 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De achterkant van de Alpine A522, met de uitlaat en de dubbele vleugel boven de diffuser om lucht richting de achtervleugel te sturen.

Mercedes W13 rem Foto: Giorgio Piola

Een blik onderhuids bij de remconfiguratie van de Mercedes W13. We zien onder meer de remschijf en de interne koelkanalen vanaf de luchthapper naast het wiel.

Ferrari F1-75 voorwielophanging Foto: Giorgio Piola

De Ferrari F1-75 zonder het afdekkapje op de neus. Dat geeft ons een inkijkje in de bevestiging van de ophanging, met onder meer de hefdemper.

Alpine A522 diffuser detail Foto: Giorgio Piola

Flo-viz op de beam wing en de diffuser van de Alpine A522. Zo kan het team op de baan snel beoordelen of de luchtstromingen verlopen zoals beoogd.

Alpine A522 vloer detail Foto: Giorgio Piola

De opwaartse rand in het midden van de vloer van de Alpine A522.

Mclaren MCL36 detail Foto: Giorgio Piola

Een blik onderhuids bij de McLaren MCL36. We zien onder meer de plaatsing van de diverse radiatoren, koelers en elektronica. Een prachtig staaltje techniek.

Mclaren MCL36 detail Foto: Giorgio Piola

Nog een foto van de MCL36, ditmaal met de interne elementen rondom de power unit om de luchtstroom binnenin de motorkap te sturen. Een F1-auto heeft dus niet alleen aan de buitenzijde vinnen en flappen, maar ook binnenin!

Stuur van de Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het stuur van de Mercedes W13.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Lewis Hamilton verlaat de pitbox met meetsensoren achter de wagen.

McLaren MCL36 diffuser detail Foto: Giorgio Piola

McLaren met meetapparatuur achter de voor- en achterbanden om de luchtstromingen afkomstig van de roterende wielen te meten.

Haas VF-22 detail Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de vloer van de Haas VF-22, die behoorlijk welvend verloopt. Je ziet hier ook mooi hoe hoog de haaienvin boven de koelopening op de ruggengraat van de motorkap geplaatst is.

Ferrari F1-75 detail Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de Ferrari F1-75. Je ziet hier mooi de steunen van de achtervleugel, die in tegenstelling tot de rest van de grid geen zwanenhalsvorm hebben maar meer aan de onderkant van de vleugel verbonden zijn.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Foto: Giorgio Piola

De McLaren MCL36 voorzien van flo-viz verf op de centrale sectie van de voorvleugel en rond de neus.

Williams FW44 detail Foto: Giorgio Piola

De naakte Williams FW44 zonder motorkap. Het team heeft de koeling veel meer naar de centrale as van de wagen verplaatst. Dat resulteert in een grotere airbox maar in een aanzienlijk compactere sidepod.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De Red Bull RB18 van achteren gezien, met flo-viz op het onderste deel van de beam wing.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De achterkant van de Haas VF-22. Hier krijgen we een goed beeld van de koelstrategie van het team: een kleine opening rond de uitlaat, een smalle opening op de ruggengraat en kieuwen op de sidepods.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een blik over de schouder van de Mercedes W13 en een mooi beeld van de bevestiging van de spiegel. Ook hier wordt geprobeerd om de lucht naar wens te sturen.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mooi laag aanzicht van de Ferrari F1-75, waardoor we de dubbele vin op de splitter kunnen zien.

Flo-viz verf op de auto van Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De Alfa Romeo C42 voorzien van flo-viz op de achtervleugel en beam wing.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Nog meer flo-viz op de Alfa Romeo C42, ditmaal op de voorwielophanging en luchthapper.

Haas VF-22 voorwielophanging Foto: Giorgio Piola

Het binnenste van de voorwielophanging van de Haas VF-22.

Mercedes W13 detail Foto: Giacomo Rauli

Mercedes experimenteerde met de koelkieuwen. Er zijn verschillende panelen uitgeprobeerd, met meer en minder openingen.