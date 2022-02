Lando Norris, McLaren MCL36 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren ging direct aan de slag met het verzamelen van data, in dit geval van de luchtstromingen. Met deze enorme hekwerken wordt de airflow voor de achterbanden gemeten. Daarnaast valt op dat de voorvleugel de versie is van de bolide die gepresenteerd werd, en dat is niet dezelfde als op de renders die de wereld in gestuurd werden.

Red Bull Racing RB18 rear detail Foto: Giorgio Piola

Onderhuids bij de Red Bull RB18. Het team houdt vast aan de vormgeving van afgelopen jaar, waarbij de koelelementen bovenop de power unit geplaatst zijn. Ook zien we hier de bevestiging van enkele draagarmen van de achterwielophanging.

McLaren MCL36 rear detail Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de naakte McLaren MCL36 zonder bodywork rond de sidepod en power unit. We krijgen zo een goede blik op onder meer de radiatoren, koelers, elektronica en de uitlaat.

Alpine A522 rear detail Foto: Giorgio Piola

Ook bij de Alpine A522 kunnen we even onderhuids kijken. Het Franse team heeft een aantal componenten verplaatst door de introductie van de split turbo power unit.

Williams FW44 detail Foto: Giorgio Piola

Hier zien we de vloer van de Williams FW44. De rand loopt opvallend hoog op, met richting achterzijde een halfronde uitsnede waarna de achterkant voor de achterband opnieuw sterk omhoog loopt. Alles om de luchtstroming naar de gewenste regio te sturen.

Nicholas Latifi, Williams FW44, met flo-viz verf Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Later op de dag had een monteur zich flink uitgeleefd met flo-viz verf. Met deze dunne verf kunnen de teamleder ter plaatse snel zien hoe de luchtstromingen lopen en of dit volgens plan gaat. Een simpel trucje dat al jarenlang gebruikt wordt.

Aero paint on the car of Nicholas Latifi, Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een close-up van de flo-viz op de Williams FW44.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een mooi beeld van de uitlaat en wastegate van de Ferrari F1-75. Het team heeft ervoor gekozen om de twee samen te laten komen in de uitlaat. Hier zien we dat goed in beeld.

Mirror on the Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een heel dunne verbinding tussen de spiegel en de winglet op de sidepod. De sidepods moeten volgens de nieuwe regels vrij blijven van aerodynamische componenten, maar Mercedes heeft hier slim op ingespeeld door dit vinnetje onderdeel te maken van de bevestiging van de spiegel. En dan mag het weer wel!

De neus van de Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Zwartwit geblokte stickers op de voorvleugel. In combinatie met een high speed-camera kan het team beoordelen hoe ver de vleugel doorbuigt en of er nog speelruimte is.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De AMR22 heeft de hoogste neus en centrale sectie van de voorvleugel van het hele veld. Het team wil hiermee meer lucht onder de auto en richting de vloer krijgen. Door de lichtinval zie je hier ook mooi dat de luchthappers van de remkoeling dichtgeplakt zijn met zwarte tape. Dat heeft te maken met de baanomstandigheden en de temperatuur.

George Russell, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes reed ook een aantal runs met de meet-hekwerken op de W13, zij het minder groot dan bij McLaren. In het geval van de kampioensformatie werd data verzameld over de luchtstroming afkomstig van de voorbanden.

Lando Norris, McLaren MCL36 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Nog een mooi beeld van de meetapparatuur op de MCL36. Hier is ook goed te zien dat de rand van de vloer heel anders is dan tijdens de launch.

George Russell, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ditmaal de Mercedes W13 met iets minder opvallende sensoren. In de airbox zien we kleine pitotbuisjes gemonteerd. Deze vinden we terug rond de achtervleugel en op de vloer. Alles om data te verzamelen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola

Een blik over de schouder van de Ferrari F1-75 en de schitterend gevormde sidepods en koelkieuwen.

Haas VF-22 front wing endplate detail Foto: Giorgio Piola

Een close-up van een van de meest interessante endplates van deze generatie wagens tot nu toe. De Haas VF-22 heeft niet alleen een welvende voorrand, ook de onderrand bestaat uit meerdere vlakken achter elkaar. Alles om de lucht rondom de voorband te sturen.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

De Williams FW44 voorzien van meetinstrumenten kort voor de steil aflopende sidepods.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Williams heeft een zeer smalle en korte sidepod. Dit is mogelijk door de herpositionering van diverse aanverwante onderdelen, zoals radiatoren, koelers en elektronica. Deze bevinden zich nu meer rond de centrale as van de wagen. Dat resulteert in een iets grotere airbox en motorkap.

Fernando Alonso, Alpine A522 Foto: Giorgio Piola

Een vooraanzicht van de Alpine A522. Zie ook de vlakke, wigvormige luchthapper bij de remmen, heel anders dan bij de overige teams.

McLaren MCL36 voorvleugel detail Foto: Giorgio Piola

Mooi beeld van de voorvleugel van de McLaren MCL36. De neus is zeer slank en smal, en wordt pas breder op het punt waar het gekoppeld zit aan de monocoque. Ook de smalle bovenste flap valt op, evenals de agressieve vormgeving richting de endplate.

Red Bull Racing RB18 voorrem detail Foto: Giorgio Piola

De luchthapper van de Red Bull RB18, met een zeer smalle koelopening. Het team heeft gekozen voor een pull rod voorwielophanging met een multi-link draagarmvormgeving.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de Mercedes W13. We zien hier de dubbele vleugel boven de diffuser. Rondom de uitlaat is deze voorzien van een coating ter bescherming tegen de hitte.

Aston Martin AMR22 voorwielophanging detail Foto: Giorgio Piola

De voorwielophanging van de Aston Martin AMR22 mooi in beeld gebracht.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De Ferrari F1-75 beschikt over een vinnetje bovenop de halo, zoals Aston Martin in 2021 had. Zie ook de overloop van de halo naar het bodywork onder de airbox, waar de sticker van de rijdersnaam zit.

Fernando Alonso, Alpine A522 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ter vergelijking de Alpine A522, met meer ruimte tussen de halo en de airbox. Daarnaast zien we hier de afgesloten koelkieuwen op de motorkap, die geopend kunnen worden als de omstandigheden warmer zijn.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari verzamelde data met meetapparatuur over de gehele breedte van de wagen, bedoeld om de luchtstroming te meten.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook boven en naast de achtervleugel werd nog wat data over de airflow verzameld.