Negentien van de twintig Formule 1-coureurs in 2023 hebben donderdag hun eerste officiële meters van het seizoen gemaakt op de eerste testdag in Bahrein. Alleen Red Bull Racing koos ervoor om niet beide rijders in te zetten op de openingsdag, want Max Verstappen nam beide dagdelen voor zijn rekening. Daarin kwam de regerend tweevoudig wereldkampioen tot de snelste tijd van het veld. Hij zit ook op de vrijdag weer een dagdeel in de auto. Verstappen stapt 's middags in de RB19 voor zijn laatste testronden in de aanloop naar de seizoensstart, die tussen 3 en 5 maart ook plaatsvindt in Bahrein. De ochtendsessie is voor Sergio Perez, die daarmee als laatste coureur aan zijn wintertest begint.

Mercedes heeft er intussen voor gekozen om alle drie de dagen te splitten tussen beide coureurs. Daar waar George Russell donderdag het spits afbeet voor de achtvoudig constructeurskampioen, mag Lewis Hamilton dat op vrijdag doen. Zijn jonge landgenoot neemt het stuur van de W14 dan weer over voor de middagsessie in Sakhir. Ferrari kiest er intussen voor om de coureurs in dezelfde volgorde op pad te sturen als op de eerste testdag. Dat betekent dat Carlos Sainz het spits afbijt voor de Scuderia, waarna Charles Leclerc het stuur overneemt. AlphaTauri hanteert dezelfde werkwijze en laat Yuki Tsunoda dus opnieuw als eerste opdraven, terwijl Nyck de Vries 's middags aan de beurt is.

Daar waar Red Bull donderdag nog het enige team was dat een coureur de hele dag liet rijden, zijn er twee renstallen die dat vrijdag doen. Bij Alfa Romeo neemt Zhou Guanyu de hele testdag voor zijn rekening, nadat hij op de eerste testdag nog de ochtendsessie afwerkte aan boord van de C43. Dat houdt in dat Valtteri Bottas de hele dag moet toekijken, al mag de Fin op zaterdag de hele dag rijden. Bij Aston Martin is nog niet helemaal duidelijk hoe de plannen voor de laatste testdag eruit zien, maar inmiddels heeft het team wel gecommuniceerd dat Fernando Alonso de hele vrijdag mag testen. Door de afwezigheid van vaste teamgenoot Lance Stroll is bovendien niet uitgesloten dat de Spanjaard ook op de afsluitende dag van de wintertest nog in actie komt, nadat hij de eerste dag moest delen met reservecoureur Felipe Drugovich en daarbij de tweede tijd reed.

Overzicht: Deze coureurs rijden op tweede dag F1-test Bahrein

Vrijdag 24 februari Red Bull Racing Sergio Perez (ochtend) Max Verstappen (middag) Mercedes Lewis Hamilton (ochtend) George Russell (middag) Ferrari Carlos Sainz (ochtend)

Charles Leclerc (middag) McLaren Lando Norris (ochtend) Oscar Piastri (middag) Aston Martin Fernando Alonso Haas Kevin Magnussen (ochtend) Nico Hülkenberg (middag) Williams Logan Sargeant (ochtend) Alexander Albon (middag) AlphaTauri Yuki Tsunoda (ochtend)

Nyck de Vries (middag) Alfa Romeo Zhou Guanyu Alpine Esteban Ocon (ochtend) Pierre Gasly (middag)