Het technische reglement is, op enkele subtiele veranderingen na, vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2022. De Formule 1 heeft er daarvoor gekozen om slechts drie testdagen in te plannen voor de teams en coureurs. Niet iedereen is daar gecharmeerd van, maar het is de realiteit. En dus is er alsnog veel te doen voordat het seizoen op 5 maart 2023 daadwerkelijk van start gaat met de Grand Prix van Bahrein.

De focus ligt tijdens de F1-test in Bahrein vooral op de drie topteams. Hoe doet Red Bull het nadat de RB18 in 2022 bijzonder sterk was, maar door de ATR en budgetplafondstraf flink minder tijd mag besteden in de windtunnel? F1-wereldkampioen Max Verstappen bijt donderdag het spits af met de vernieuwde RB19, die we tot nu toe niet in levenden lijve hebben kunnen aanschouwen. De Limburger zit de gehele eerste dag achter het stuur van de nieuwe auto.

Ferrari heeft de afgelopen maanden gewerkt om de betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Het team maakte met de presentatie van de nieuwe wagen in ieder geval indruk door de shakedown op Fiorano voor de ogen van media en publiek uit te voeren. In die run ging het vlekkeloos voor Ferrari, donderdag is Carlos Sainz de eerste die aan de slag mag namens de Scuderia. En wat te denken van Mercedes? Na een teleurstellend 2022 moet het team de stijgende lijn van de laatste races doorzetten. De eerste beelden van de wagen zijn veelbelovend, maar het wachten is tot George Russell en Lewis Hamilton de auto echt aan de tand voelen. De Britten stappen donderdag ook in die volgorde in de W14.

Lance Stroll is tijdens de F1-test in Bahrein de grote afwezige. Hij ging deze week bij een training op de fiets in Spanje onderuit en liep daarbij verwondingen op. Het is nog afwachten of hij fit genoeg is om deel te nemen in de Grand Prix van Bahrein, tot die tijd is Felipe Drugovich zijn vervanger. De Braziliaanse Aston-junior mag donderdag gelijk aan de bak, na de lunch komt oudgediende Fernando Alonso in actie.

Het Formule 1-veld heeft in 2023 drie rookies met Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams) en Nyck de Vries (AlphaTauri). Vanuit Nederlands perspectief zijn alle ogen gericht op die laatste. De Vries komt donderdagmiddag voor het eerst in actie met de AT04, terwijl Sargeant dan in de FW45 stapt. Piastri heeft tegen die tijd zijn eerste meters in de MCL60 al afgewerkt, want hij 's ochtends testen namens McLaren.