Het Bahrain International Circuit is zaterdag het decor van de laatste testdag in de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen 2023. De afgelopen twee dagen hebben de teams en coureurs al de kans gehad om te wennen aan de nieuwe bolides en zich voor te bereiden op de seizoensstart van volgende week, die eveneens in Bahrein plaatsvindt. De laatste dag wordt echter van belang om de puntjes op de i te zetten.

Max Verstappen heeft dat al moeten doen. De tweevoudig wereldkampioen mocht de hele donderdag plaatsnemen in de Red Bull RB18 en werkte vervolgens ook de vrijdagmiddag af, waardoor hij zijn anderhalve testdag al achter de rug heeft. Teamgenoot Sergio Perez kwam daarentegen alleen op vrijdagochtend in actie, maar de Mexicaan krijgt nog voldoende voorbereidingstijd. Hij mag de hele zaterdag voor zijn rekening nemen. Toch komt er wel een Nederlander in actie op de slotdag in Bahrein, want Nyck de Vries mag de zaterdag aftrappen voor AlphaTauri. Hij geeft het stuur in de middagsessie over aan teamgenoot Yuki Tsunoda.

Naast Red Bull zijn er nog twee teams die zaterdag maar één coureur inzetten. Williams gaf Logan Sargeant vrijdag al de hele dag rijtijd en zijn test zit erop. Dat betekent dat Alexander Albon op de laatste testdag de hele dag in de FW45 plaatsneemt. Bij Alfa Romeo geldt dat Zhou Guanyu vrijdag in zijn laatste testkilometers van 2023 de snelste tijd heeft genoteerd, terwijl Valtteri Bottas de zaterdag voor zijn rekening neemt. Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas en Alpine kiezen er verder voor om de zaterdag keurig te verdelen onder de beide coureurs, terwijl ook Aston Martin twee rijders inzet. Reservecoureur Felipe Drugovich mag, net als op donderdag, de ochtendsessie afwerken voor het team uit Silverstone. In de middag moet hij het stuur afstaan aan vaste rijder Fernando Alonso, wiens totaal daardoor uitkomt op twee volledige testdagen.

Overzicht: Wie rijdt wanneer op laatste dag F1-test Bahrein?

Zaterdag 25 februari Red Bull Racing Sergio Perez Mercedes George Russell (ochtend) Lewis Hamilton (middag) Ferrari Charles Leclerc (ochtend) Carlos Sainz (middag) McLaren Oscar Piastri (ochtend)

Lando Norris (middag) Aston Martin Felipe Drugovich (ochtend)

Fernando Alonso (middag) Haas Nico Hülkenberg (ochtend) Kevin Magnussen (middag) Williams Alexander Albon AlphaTauri Nyck de Vries (ochtend) Yuki Tsunoda (middag) Alfa Romeo Valtteri Bottas Alpine Pierre Gasly (ochtend) Esteban Ocon (middag)