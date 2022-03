F1-test Bahrein: Wie komen er op donderdag in actie?

Na een met presentaties gevuld februari mochten de Formule 1-fans zich twee weken geleden voor het eerst dit jaar verheugen op F1-actie. Toeschouwers waren er niet bij op het Circuit de Barcelona-Catalunya en ook werd de test nergens uitgezonden op televisie en streamingdiensten, maar dat mocht de pret voor de teams en coureurs niet drukken. Zij kregen in Barcelona de kans om te wennen aan de nieuwe F1-bolides, die volgens het fors veranderde technische reglement voor 2022 zijn ontwikkeld.

Om rondetijden draaide het in Barcelona niet, want voor vrijwel alle teams was het vooral belangrijk om kinderziekten te verhelpen en data te verzamelen met de nieuwe auto. Het ene team is daar beter in geslaagd dan het andere, maar in algemene zin lijkt er tijdens de tweede testweek een ander programma gevolgd te gaan worden. Donderdag tot en met zaterdag komen de teams in actie op het Bahrain International Circuit en de verwachting is dat de focus langzaam maar zeker van het leren kennen van de auto’s naar het neerzetten van serieuze racesimulaties en kwalificatieruns verschoven gaat worden. Ook is de test ditmaal goed te volgen voor de fans thuis: zowel Viaplay als F1 TV zendt live uit, ook is er volledige livetiming beschikbaar. Natuurlijk doet Motorsport.com de hele dag verslag met een liveblog!

De testdagen in Bahrein volgen het inmiddels bekende stramien, waarbij de dag wordt opgedeeld in twee sessies. De eerste sessie begint om 8.00 uur ’s ochtends en loopt door tot 12.00 uur Nederlandse tijd. Na een uurtje lunchpauze wordt er tussen 13.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd nog getest in Bahrein. Wie donderdag welk dagdeel voor zijn rekening neemt, lees je in dit overzicht.

Deze coureurs komen donderdag in actie tijdens de F1-test in Bahrein:

Donderdag 10 maart Red Bull Racing Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton (ochtend)

George Russell (middag) Ferrari Charles Leclerc (ochtend) Carlos Sainz (middag) McLaren Lando Norris Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend) Lance Stroll (middag) Haas Pietro Fittipaldi (middag)* Williams Alexander Albon AlphaTauri Pierre Gasly Alfa Romeo Guanyu Zhou (ochtend)

Valtteri Bottas (middag) Alpine Esteban Ocon (ochtend) Fernando Alonso (middag)

* Haas mist in ieder geval de ochtendsessie nadat de vracht met vertraging is gearriveerd