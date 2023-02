F1 testdagen Bahrein 2023: Live kijken met Viaplay en F1TV, tijden en meer

De presentaties en shakedowns zitten erop, het is tijd voor het echte werk. Van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 februari staat de eerste en enige wintertest in de aanloop naar het seizoen 2023 op het programma. De coureurs en teams kunnen op het Bahrain International Circuit kennismaken met hun nieuwe werktuig voor het aankomende jaar. Houden Max Verstappen en Red Bull Racing hun dominante vorm vast? Kan Mercedes na het teleurstellende jaar 2022 terugslaan met de zwarte bolide? Of komt Ferrari net als vorig jaar weer ijzersterk uit de startblokken? De ogen zijn natuurlijk ook gericht op F1-debutant Nyck de Vries. Wat kan hij in de AlphaTauri AT04?

De Formule 1-wintertest in Bahrein is volledig live te volgen. We hebben de opties voor je op een rijtje gezet.

F1-test Bahrein kijken met Viaplay

Dagelijks live

Start uitzending: 07.50 uur Nederlandse tijd

Einde uitzending: 17.30 uur Nederlandse tijd

De Formule 1-wintertest in Bahrein is in Nederland live te zien via Viaplay. De F1-rechtenhouder zendt alle drie de testdagen volledig live uit. De uitzendingen beginnen om 07.50 uur, tien minuten voor de start van de testdagen. Kort na het vallen van de vlag om 17.30 uur eindigt de uitzending.

De vaste Formule 1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn in Bahrein en verzorgen vanaf locatie het verslag. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen diverse analisten, waaronder Giedo van der Garde en Tom Coronel. Zij bespreken de belangrijkste gebeurtenissen op het circuit, ontwikkelingen en alles rondom Max Verstappen en Nyck de Vries.

Viaplay op televisie kijken

Viaplay is een streamingdienst en heeft daarom geen vast televisiekanaal. Met een Smart TV kan je de Viaplay-app downloaden en zo live naar alle Formule 1-actie kijken. Bij de grootste providers van Nederland zijn ook rechtstreeks Viaplay-abonnementen af te sluiten. Daarmee kan je op zaterdag en zondag via een vast kanaal live naar F1 kijken.

F1 kijken met Viaplay, alles op een rijtje: Formule 1 bij Viaplay: Wat kost het, commentatoren, uitzendingen en meer

F1-test Bahrein op F1TV Pro

Dagelijks live

Start uitzending: 07.55 uur Nederlandse tijd

Einde uitzending: 17.30 uur Nederlandse tijd

De Formule 1-wintertest 2023 in Bahrein wordt volledig live uitgezonden door F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. De dagelijkse uitzending begint kort voor de start van de testdag, om 07.55 uur Nederlandse tijd. Op locatie brengen internationale verslaggevers alle actie van de testdagen in beeld, voorzien van uitgebreid commentaar en analyses. Diverse hoofdrolspelers worden tijdens de testsessies in de paddock aan de tand gevoeld.

F1-test Bahrein op Ziggo

Ziggo heeft niet de rechten om de Formule 1 live uit te zenden. Wel zullen de eerste dagen van de wintertest in Bahrein uitgebreid besproken worden tijdens het reguliere Race Café op vrijdagavond. In het praatprogramma ontvangen presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos enkele tafelgasten om het laatste nieuws uit Bahrein en de belangrijkste gebeurtenissen op het circuit te bespreken. Het programma begint op vrijdagavond om 22.30 uur en duurt anderhalf uur.

Tijdschema wintertest Bahrein

Dag Testtijden lokale tijd Testtijden Nederlandse tijd Donderdag 23 februari 10.00u – 14.15u, 15.15u - 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u Vrijdag 24 februari 10.00u – 14.15u, 15.15u - 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u Zaterdag 25 februari 10.00u – 14.15u, 15.15u - 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u