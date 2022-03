Het was een bittere pil voor heel wat Formule 1-fans: de besloten ‘shakedown’-test op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 liet geen fans toe, er was geen livetiming beschikbaar en de test werd zeker niet uitgezonden. De media mocht gelukkig wel afreizen naar Barcelona, waardoor de fan toch op de hoogte kon blijven van alle ontwikkelingen.

Tijdens de officiële pre-season test in Bahrein is de situatie heel anders. Buiten de dagelijkse F1-liveblogs op Motorsport.com Nederland zijn er meer manieren om de actie te volgen. Sterker nog: voor het eerst in de historie is de gehele Formule 1-test in Nederland live te zien via de televisie, voorzien van Nederlands commentaar. Een mooie entree van de nieuwe rechtenhouder Viaplay op de Nederlandse markt. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij F1TV Pro. In dit artikel zetten we alle belangrijke informatie over beide diensten voor je op een rij.

Hoe laat begint de F1-test in Bahrein?

De drie Formule 1-testdagen in Bahrein beginnen om 10.00 uur lokale tijd, dat is 08.00 uur Nederlandse tijd. Na vier uur testen mogen de teams en coureurs even bijkomen tijdens een welverdiende lunchpauze van een uur. De middagsessie gaat om 15.00 uur weer van start en eindigt om 19.00 uur.

Dag Ochtendsessie Nederlandse tijd Middagsessie Nederlandse tijd Donderdag 10 maart 2022 10.00u - 14.00u 08.00u - 12.00u 15.00u - 19.00u 13.00u - 17.00u Vrijdag 11 maart 2022 10.00u - 14.00u 08.00u - 12.00u 15.00u - 19.00u 13.00u - 17.00u Zaterdag 12 maart 2022 10.00u - 14.00u 08.00u - 12.00u 15.00u - 19.00u 13.00u - 17.00u

F1-test Bahrein kijken met Viaplay

Dagelijks live

Start uitzending: 08.00 uur Nederlandse tijd

Einde uitzending: 17.00 uur Nederlandse tijd

Viaplay, de nieuwe rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland, zendt de driedaagse F1-wintertest in Bahrein live uit via haar streamingsplatform. De uitzending begint elke dag om 08.00 uur Nederlandse tijd en eindigt om 17.00 uur. De uitzendingen worden voorzien van Nederlands commentaar. Niet eerder was een Formule 1-test volledig live met Nederlands commentaar op televisie te volgen. Het nieuwe F1-commentaarduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk neemt een deel van de verslaggeving voor de rekening, bijgestaan door enkele collega-commentatoren. Het commentaar wordt vanaf locatie verzorgd, de analyses vinden vanuit de nieuwe studio in Nederland plaats.

Hoe kijk ik Viaplay op televisie?

Ziggo: Kanaal 200 (tot 1 augustus)

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

Om Viaplay te kunnen kijken, heb je een abonnement nodig. Dit is rechtstreeks af te sluiten bij Viaplay, waarna je met een Smart TV via een app alle programma’s van de aanbieder kunt kijken. Bij Ziggo en KPN is Viaplay ook rechtstreeks aan te schaffen. De Formule 1-actie is dan via een lineair kanaal rechtstreeks op je televisie te zien. Dit geldt alleen voor de F1, andere programma’s worden hier niet uitgezonden.

F1-test Bahrein op F1TV Pro

Dagelijks live

Start uitzending: 07.50 uur Nederlandse tijd

Einde uitzending: 17.10 uur Nederlandse tijd

De wintertest in Bahrein is live te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending begint om 07.50 uur Nederlandse tijd, tien minuten voor de start van de testdag. Alle actie wordt live uitgezonden. Het programma eindigt kort na het vallen van de vlag om 17.00 uur. Bij F1TV Pro is geen Nederlands commentaar beschikbaar.

Naast de live-uitzending van de actie op de baan is er een dagelijkse uitzending van Tech Talk, waar de nieuwste innovaties besproken worden. Ook de persconferenties tijdens de lunchpauze zijn on-demand te volgen. Op de slotdag komt er een speciale analyse met presentator Will Buxton en analist en voormalig F1-coureur Jolyon Palmer.

Welke tijden reed de F1 in 2021 in Bahrein?

Tijdens de collectieve Formule 1-test in Bahrein in 2021 noteerde Max Verstappen de snelste weektijd: een 1.28.960. Tijdens het Grand Prix-weekend op datzelfde circuit pakte de Red Bull-coureur de pole-position met een 1.28.997.

De rondetijden van een Formule 1-test zeggen weinig, aangezien de teams nooit het achterste van de tong laten zien en de omstandigheden anders zijn dan tijdens het weekend. Zeker dit jaar is vergelijken lastig, nu de nieuwe reglementen in werking zijn getreden. Toch kan het interessant zijn om de tijden te weten, met het oog op het snelheidsverschil tussen de bolides van de afgelopen jaren en de nieuwe grondeffect auto’s.

Kan ik F1 nog op Ziggo kijken?

De Formule 1-rechten zijn vanaf dit jaar niet langer in handen van Ziggo. Dat houdt in dat de aanbieder geen liveverslag meer mag uitbrengen van de testdagen en Grands Prix. De wintertest wordt na afloop uitgebreid geanalyseerd door Olav Mol en Jack Plooij.

Wel heeft Ziggo de samenvattingsrechten bemachtigd en zal tijdens de GP's elke avond de hoogtepunten van de vrije trainingen, kwalificaties en races uitzenden. De presentatie wordt verzorgd door Rob Kamphues en zijn vaste analist Robert Doornbos. Het programma F1 Café wordt omgedoopt tot Race Café en zal naast vrijdagavond ook op zondagavond te zien zijn.