FIA steekt stokje voor Ferrari-test Sainz in Abu Dhabi

De testsessie op de dinsdag na de Formule 1-seizoensfinale in Abu Dhabi was in eerste instantie - zoals de naam doet vermoeden - bedoeld voor jonge coureurs met weinig tot geen F1-ervaring. De regels schrijven voor dat enkel coureurs mogen deelnemen die niet meer dan twee Grand Prix-starts achter hun naam hebben staan, ‘tenzij anders goedgekeurd door de FIA’. Renault maakte van die maas in de wet gebruik door goedkeuring te verkrijgen om tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in actie te laten komen. De Spanjaard heeft twee jaar niet in een hedendaagse bolide gereden en dat was voor het overkoepelend orgaan voldoende om een uitzondering te maken. Vervolgens kregen ook alle coureurs die niet in 2020 in de Formule 1 geracet hadden maar wel meer dan twee GP-starts op de naam hebben staan toestemming om in actie te komen. Zo lijkt Red Bull de vaste testrijder Sebastian Buemi in te gaan zetten.

Diverse teams zijn niet blij met de huidige gang van zaken. Vanuit meerdere hoeken kwam de roep om ook coureurs die in 2021 voor een nieuwe werkgever gaan rijden toestemming te verlenen om alvast kennis te maken met hun toekomstige team. Met name Ferrari was fel tegen de testkans van Alonso tijdens de ‘Young Driver Test’. De Scuderia vroeg toestemming om Sainz in het scharlakenrood te laten rijden terwijl andere teams opheldering van de FIA wilden hebben.

Motorsport.com heeft vernomen dat F1-racedirecteur Michael Masi op dinsdag een bericht naar alle teams heeft gestuurd. Daarin staat vermeld dat er geen veranderingen in de testbeperkingen plaatsvinden. Masi schreef dat alle coureurs die in 2020 aan een GP hebben deelgenomen niet mogen starten in de test. Met name Ferrari zal teleurgesteld zijn over het vonnis. Het Italiaanse team wilde Sainz graag al wat ervaring laten opdoen met haar wagens en systemen voordat de wintertest van 2021 begint. De enige optie is nu om begin volgend jaar een test met de 2018-bolide uit te voeren.