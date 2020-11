F1 Tech: De nieuwigheden voor het seizoen 2021

Als we door de technische reglementen van 2021 graven, dan komen er al snel enkele interessante uitdagingen naar boven. De meeste veranderingen, zoals de uitsnede in de vloer, zijn al langer bekend en die hebben we hier ook al behandeld . Maar er zijn nog enkele andere interessante aanpassingen die nu pas in detail aan het licht zijn gekomen.

Nieuwe vloer

Vergelijking regels omtrent de vloer 2020-2021 Photo by: Giorgio Piola

Deze aanpassing is het gevolg van het steeds verder toenemende downforceniveau van de Formule 1-wagens. Ondertussen gebruiken de teams wel nog altijd de Pirelli-banden van 2019, die ontwikkeld zijn met een bepaalde hoeveelheid downforce in gedachten en dus niet mee evolueren met de steeds sneller wordende auto's. Om Pirelli een handje te helpen is besloten om de hoeveelheid downforce voor 2021 met ongeveer tien procent te verminderen.

Het originele plan was om een diagonale uitsnijding te maken in de vloer, net voor de achterbanden, zodat teams daar geen gleuven meer kunnen aanbrengen. Onderzoek bracht echter aan het licht dat dat niet voldoende zou zijn om aan tien procent te komen, omdat de F1-teams inmiddels al meer winst hadden gevonden. Daarom werd besloten om nog een stap verder te gaan en de ontwerpers te verbieden om gaten aan te brengen in het achterste gedeelte van de vloer. De vloer mag ook minder doorbuigen dan voorheen - slechts 8 millimeter onder een lading van 500nm, waar dit voorheen 10 millimeter was - wat het voor teams moeilijker maakt om de flexibiliteit van de vloer uit te buiten.

De diffuser wordt ook aangepast en zal minder downforce opwekken omdat de verticale vinnen 50 millimeter korter worden gemaakt. Om de aerodynamische turbulentie te verminderen - wat broodnodig is om de wedstrijden leuker te maken - mogen de designers geen vleugeltjes die breder zijn dan 80 millimeter meer aanbrengen op de onderkant van de achterste brake duct. Op de bovenkant blijft de huidige limiet van 120 millimeter gelden.

De teams zijn al weken en maanden bezig om te onderzoeken welke impact die aanpassingen hebben. Sommige renstallen hebben zelfs al in levende lijve onderdelen uitgetest tijdens vrijdagtrainingen. In Spa testte McLaren een vloer met een diagonale uitsnijding. Ferrari en Red Bull hebben ook al concepten voor 2021 uitgeprobeerd om data te verzamelen.

Extra gewicht

Het minimumgewicht van de wagen is ook met 3 kilogram toegenomen en staat in 2021 op 749 kilogram. Het minimumgewicht van de krachtbron stijgt tot 150 kilogram, wat de constructeurs iets meer ademruimte geeft zodat zij minder op zoek moeten gaan naar dure, exotische materialen om het gewicht omlaag te halen. In de reglementen is de verwoording rond de wastegate van de turbo ook aangepast. Tot nu toe moesten wagens altijd een enkele uitlaat van de wastegate hebben, maar dat mag vanaf 2021 ook zonder extra uitlaatpijp. Het wordt interessant om zien welke constructeurs daar gebruik van zullen maken, en of het MGU-H hybridesysteem daarin een rol zal spelen.

Weg met DAS

Mercedes AMG W11 DAS Photo by: Giorgio Piola

Zoek in 2021 niet meer naar een DAS-stuursysteem bij Mercedes. Zoals al vanaf de start van het seizoen bekend is, is het vernuftige Dual Axis Steering systeem volgend jaar niet meer toegelaten.

Groenere materialen

Een interessante nieuwe toevoeging aan de reglementen gaat over de toegelaten materialen. Vanaf nu mogen teams natuurlijke vezels zoals vlas, hennep, linnen, katoen en bamboe gebruiken. De Formule 1 is al sinds de jaren '80, toen John Barnard op de proppen kwam met de revolutionaire McLaren MP4/1, een industrie die leunt op koolstofvezel. De intrede van carbon was het begin van een trend van steeds lichtere en stevigere materialen. Het nadeel van carbon is echter dat er bij schade vlijmscherpe brokstukken op het circuit terecht komen die vaak lekke banden veroorzaken. Het gebruik van natuurlijke composietvezels zou daarbij kunnen helpen.

Er is reeds onderzoek gaande om te bekijken waar natuurlijke vezels een toegevoegde waarde kunnen betekenen. Gespecialiseerde bedrijven als Ycon en Bcomp hebben onlangs impactstructuren getest die gelijkwaardige resultaten hebben opgeleverd als de traditionele koolstofvezel crashstructuur. Die ontwerpen waren weliswaar 40 procent zwaarder, dus er is nog een lange weg te gaan om die alternatieven ook in te kunnen zetten. Zoals we weten draait in de Formule 1 namelijk alles om gewicht. Het gebruik van natuurlijke vezels zou ook een positieve bijdrage leveren aan de impact op het milieu. De sport wil in de toekomst groener worden.

Meer maatregelen tegen olieverbranding

De FIA wil verdere stappen ondernemen tegen het verbranden van olie en smeermiddelen om extra prestatiewinst te boeken, onder meer door het invoeren van twee brandstofvloeimeters dit jaar, die betrouwbaardere resultaten moeten opleveren. In 2021 verandert ook het aantal brandstofmengsels dat gebruikt mag worden. Naast de oude formule van het jaar ervoor mogen de brandstofleveranciers slechts één nieuw mengsel introduceren.

Geen nieuwe roze Mercedes

Racing Point zorgde dit jaar door veel controverse door een wagen te bouwen die erg lijkt op de Mercedes van 2019 en op bepaalde vlakken zelfs rechtstreeks gekopieerd bleek te zijn. Het team kreeg een straf van vijftien punten wegens het illegaal gebruiken van brake ducts van Mercedes. De storm is sindsdien gaan liggen, maar enkel omdat de Formule 1 de teams garanties heeft proberen te geven om dit soort praktijken in de toekomst te vermijden. In een nieuwe sectie achteraan het reglementenboek worden de zogeheten 'listed parts' - de onderdelen die teams niet van elkaar mogen overnemen en zelf moeten ontwerpen en produceren - meer in detail beschreven. Teams mogen informatie over de designs van de concurrentie enkel verzamelen tijdens evenementen of tests en moet dat informatie zijn die voor iedereen beschikbaar is. Dit houdt in dat teams effectief enkel fotografie en video mogen gebruiken. Het gebruik van reverse engineering technieken, zoals stereofotogrammetrie, 3D-captatie en scanners, is voortaan verboden. Als een team een listed part gebruikt dat bijzonder veel lijkt op een onderdeel van de tegenstand, dan kan de FIA het volledige designproces opvragen.