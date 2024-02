Het merk met de ster zet alles op alles om in het Formule 1-seizoen 2024 terug te keren aan de top. Het simpelweg kopiëren van de snelste auto van het veld is niet de oplossing, zo heeft men in Brackley geconcludeerd. Enkel door zelf gewaagde en innovatieve concepten te bedenken, kan de sprong gemaakt worden. En dat is precies wat de W15 kenmerkt.

Dat betekent niet dat Mercedes niet naar de trends van de afgelopen twee seizoenen gekeken heeft, of dat het voor een derde opeenvolgende jaar vasthoudt aan het veelbesproken zeropod concept. In tegenstelling tot vele anderen, die de RB19 grotendeels gekopieerd hebben, kiest Mercedes voor een andere aanpak. Dit is het resultaat van de geleerde lessen met de B-spec van de W14.

De eerste opvallende afwezige ten opzichte van de auto van vorig jaar, is de fairing rond de bovenste Side Impact Spar (SIS). Dit component zat voor de sidepod om de lucht een gewenste richting op te sturen. Als gevolg daarvan was de cockpit relatief ver naar voren geplaatst ten opzichte van de concurrentie. De coureur zat daardoor dichter op de vooras, iets waar Lewis Hamilton niet over te spreken was.

2023 Mercedes W14 en 2024 Mercedes W15 cockpit vergelijking Foto: Giorgio Piola

Mercedes heeft dit met de auto voor 2024 weer rechtgetrokken. De cockpit is zo’n 100 millimeter verder naar achteren geplaatst. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het chassis en de brandstoftank. Het voordeel is dat het voorste deel van het chassis smaller is op het punt waar het verbonden is aan de vloer, waardoor het beschikbare volume in het voorste deel van de ondervloer toeneemt.

Daarnaast heeft de formatie gekozen voor een P-vormige sidepod-inlaat, die naar beneden toe naar voren uitloopt. Dit zorgt voor extra ruimte voor de undercut onder de sidepod, zodat hier meer lucht richting de achterzijde kan stromen. Deze undercut is ook verlengd.

Mercedes W15 sidepods en vloer Foto: Mercedes AMG

De rand van de vloer, die door de grotere undercut meer ruimte heeft, en de daarop bevestigde vleugels komen overeen met de versie die eind 2023 gebruikt werd. Dat houdt niet in dat we tijdens de wintertest of de seizoensopener al een nieuwe versie zien, aangezien het team niet alle kaarten op tafel wil leggen.

Het downwash sidepod bodywork is in de bovenste helft niet alleen breed, het beschikt ook over de subtiele ‘glijbaan’ naar beneden zoals in de B-spec van 2023 ook het geval was. Dit concept is echter wel aangepast om beter bij de nieuwe vormgeving te passen. Ook de motorkap is onder handen genomen. Deze beschikt niet langer over een diepe geul zoals vorig jaar het geval was. Zoals inmiddels bijna universeel, loopt het horizontale bodywork door van achter de halo tot de achterste koelopening, om daar steil af te lopen richting beam wing.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto: Mercedes AMG

Aan de achterzijde zien we een ingrijpende en reeds aangekondigde verandering. Bij de lancering van de Williams FW46 en Aston Martin AMR24, teams die de power unit, versnellingsbak en achterwielophanging kopen bij Mercedes HPP, zagen we al de overstap op de push-rod ophanging. Bij de presentatie van de W15 werd dat bevestigd: het team heeft afscheid genomen van de pull-rod. Dit resulteert in een totale verandering van de mechanische en aerodynamische prestaties aan de achterkant.

Men is ervan overtuigd dat deze ingrijpende overstap op aerodynamisch vlak meer oplevert dan de mechanische nadelen. In dit geval is er meer ruimte om de ondervloer, diffuser en bovenkant van de vloer te ontwerpen.

Er is al veel gezegd en geschreven over de innovatieve voorvleugel op de W15. De voorvleugel van de voorganger was al vrij uniek qua ontwerp om outwash te genereren, en dat is met het nieuwe concept niet anders. Mercedes doet er zogezegd alles aan om zoveel mogelijk van de turbulente lucht die afkomstig is van de roterende banden weg te houden van de aerodynamische oppervlakken. Alle flappen zijn eveneens onder handen genomen, passend bij de kortere neus.

Mercedes W14 front detail Foto: Giorgio Piola Mercedes W14 front suspension detail Foto: Giorgio Piola

De voorwielophanging is eveneens aangepast aan de nieuwe aerodynamische set-up. De push-rod lay-out is weliswaar behouden, maar heeft wel een update ondergaan. Zo is de voorste arm van de bovenste wishbone hoger op het chassis geplaatst. De overige fairings zijn verfijnd om de lucht in die regio beter te laten passeren.

Aan de achterkant is de hoek van de achtervleugel aangepast. Hier bestonden twee concepten: de versie van Aston Martin en de variant van Alpine. Mercedes introduceerde in de Dutch Grand Prix een versie die veel weg had van de versie van het klantenteam. De W15 beschikt echter over de Franse variant.