Als het gaat over Formule 1-upgrades, gaat het vaak over nieuwe vleugels, een aangepast sidepod-concept of een nieuwe vloer. Leuk voor de tech-fanaten onder ons. Nu Red Bull het ontwikkelingsplafond nadert, komen daar geen opvallende nieuwigheden meer uit de koker. Het aspect waar de kampioensformatie tot op heden de meeste aandacht aan heeft besteed, is op het eerste oog verre van spannend: koelopeningen.

Het team bevestigde dat de upgrades die tijdens de Grand Prix van Spanje zijn geïntroduceerd, met onder meer aanpassingen aan de inlaten van de sidepod, voortkwamen uit de wens om “de minste koelopeningen” te hebben. Inderdaad niet het meest spannende onderwerp, maar het kan zeer zeker een significant verschil maken. Red Bull chief engineer Paul Monaghan legt uit: “Je maakt gaten in het achterste deel van het bodywork, en je stuurt vuile lucht richting de beam wing, vloer, vloerranden en dat soort dingen. En dat heeft een negatieve impact. De gevoeligheid van de aerodynamica in dit deel is dusdanig hoog dat het je een of twee posities op de grid kost als je mis zit. Vergeet niet dat we in een spannende strijd verwikkeld zijn met andere teams. De mogelijkheden om de auto aan te passen zijn niet meer zo legio als voorheen. Dus alles wat we kunnen verbeteren, heeft zin.”

Het optimale koelpakket verschilt per race. Wat goed werkt op een koud en nat Montreal, is niet voldoende voor een hete Red Bull Ring op 700 meter boven zeeniveau. Aan de hand van de aanpassingen van Red Bull is te zien hoe belangrijk het team dit aspect vindt. Zoals Monaghan zegt: “De moeite die het kost om het bodywork opnieuw vorm te geven om rondom de inlaat een betere efficiëntie te krijgen voor minder koeluitlaten, is behoorlijk. Het vereist oog voor detail en het zorgt voor een aardige grote upgrade.”

Red Bull Racing RB20 inlaat Foto door: Giorgio Piola

Red Bull heeft lef getoond met de ontwikkeling van de RB20. Met name het sidepodconcept is veelbesproken. Het team introduceerde daarmee tevens een nieuwe koellay-out om de luchtstroom door en langs de auto te verbeteren. Dit concept biedt bovendien voldoende flexibiliteit om gedurende het seizoen aanpassingen door te voeren.

De overstap naar een overbeet sidepod, met een horizontale en verticale inlaat, heeft ook binnenin de auto tot veel wijzigingen geleid. De positie en vormgeving van de radiatoren en koelers is flink onder handen genomen, en verschilt daardoor enorm van de lay-out van de concurrentie. Dat biedt ook juist weer mogelijkheden om het verschil te maken.

Red Bull Raciing RB20 zijkant open (nieuwe inlaten, inzet) Foto door: Giorgio Piola

In Japan zagen we de eerste veranderingen aan de lay-out. Het team paste niet alleen de horizontale inlaat aan (inzet rechts, stippellijn) door deze smaller te maken, het voegde ook een extra inlaat toe naast de cockpit en de halo-bevestiging (inzet links, blauwe pijl). Koelgaten creëren om lucht richting radiatoren en koelers te sturen is de ene kant van het verhaal, de hete lucht moet ook ergens weer naar buiten.

Een veel gezien concept op de F1-grid is het lamellenpaneel. Deze zien we in allerlei vormen en maten rond de sidepod en motorkap verschijnen. Dit wordt vaak verkozen boven het vergroten van de uitlaat aan de achterkant. Red Bull heeft vanwege de unieke en totaal verschillende interne lay-out ten opzichte van de concurrentie andere oplossingen. Er bevinden zich panelen aan de zijkant van de motorkap en in de ‘bazooka’ erboven. Hiermee wil het team de hitte naar buiten sluizen zonder dat dit al te veel invloed heeft op de aerodynamische performance.

In Spanje introduceerde Red Bull nieuw bodywork, waarbij veel aandacht was uitgegaan naar de achterste koelopening, al wordt deze selchts bij een aantal races per jaar gebruikt. Meer opties bieden echter meer mogelijkheden, zeker wanneer men zoekt naar de balans tussen koeling en aerodynamische performance. In Barcelona koos men bijvoorbeeld voor de grotere koeluitgang aan de achterzijde, waardoor men de lamellen aan de zijkant van de motorkap - die in Monaco werden gebruikt - niet nodig had.