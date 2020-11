F1 Tech: Waarom Racing Point geen roze Mercedes meer is

De eerste weken van het seizoen kwam Racing Point in het oog van de storm terecht toen de concurrentie een klacht indiende tegen het kopieergedrag van het team. Een aantal elementen van de huidige wagen leken wel perfecte kopieën van de Mercedes van vorig jaar. Andere onderdelen waren dan weer rechtstreeks, met het fiat van Mercedes, overgenomen. Racing Point werd echter bestraft omdat de brake ducts vanaf 2020 zelf ontworpen en gebouwd moeten worden en niet mogen worden overgekocht, en dat kostte het team 15 strafpunten in de constructeursstand.

De voorbije weken en maanden is Racing Point een andere weg in geslagen en heeft het de RP20 zelf flink onder handen genomen. De wagen komt nog steeds overeen met de W10 uit 2019, maar is in dergelijke mate doorontwikkeld dat het niet fair meer zou zijn om van een 'roze Mercedes' te spreken, zoals de concurrentie dat begin dit seizoen deed.

Een goed voorbeeld van de eigen koers van Racing Point is de voorvleugel, het eerste onderdeel dat door de lucht klieft en dus extreem belangrijk is voor de gehele aerodynamica van de auto. Daarom zou je verwachten dat de voorvleugel zo goed mogelijk op die van Mercedes moet blijven lijken, maar Racing Point heeft de voorvleugel flink doorontwikkeld.

Vergelijking voorvleugel Racing Point RP19 Photo by: Giorgio Piola

Racing Point besteedde in 2019 al veel aandacht aan de voetplaat omdat toen de reglementen rond de voorvleugel werden aangepast. Let op de tekening hierboven van de RP19 op het onderste horizontale oppervlak waarop de endplate is bevestigd. De vorm van de plaat werd tijdens het seizoen aangepast en de plaat werd verlengd, wat een belangrijk effect heeft op de vortex die door het uiteinde van de vleugel wordt opgewekt. De uitgeholde rand van de voetplaat buigt verderop naar binnen af (rode pijl).

Vergelijking endplate voorvleugel Racing Point RP20 Photo by: Giorgio Piola

Voor 2020 heeft Racing Point het arrangement van Mercedes niet gekopieerd, maar hebben de aerodynamici van het team het concept verder proberen te verfijnen. Het team voegde vooraan een verticale vin toe die de lucht in goede banen moet leiden en ook een effect heeft op de luchtdruk.

Mercedes AMG F1 W10 1 / 6 Foto door: Giorgio Piola Racing Point haalde weliswaar inspiratie bij de Mercedes W10, waar de vorm van de voetplaat rond de Duitse Grand Prix een finale vorm kreeg. De vin is kleiner dan de uiteindelijke oplossing van Racing Point, en wordt langer doorgetrokken op de voetplaat. Ferrari SF90 2 / 6 Foto door: Giorgio Piola Ferrari voegde ook een vin toe, maar dan meer in de vorm van een driehoek en meer naar achteren gemonteerd. Ferrari SF1000 3 / 6 Foto door: Giorgio Piola Dit seizoen gebruikte Ferrari een rechthoekiger ontwerp bij de start, opgevolgd door een meer conventionele boogvorm onderaan. Red Bull Racing RB16 4 / 6 Foto door: Giorgio Piola Red Bull heeft dit jaar de voorvleugel verschillende keer aangepast, wat we hier al vaker behandeld hebben. De laatste versie is een rechthoekiger ontwerp van de voetplaat met een gleuf en een uitstulping in het midden. Aan het uiteinde van de voetplaat werd een gebogen vin bevestigd. McLaren MCL35 5 / 6 Foto door: Giorgio Piola De hoekige voetplaat van McLaren kreeg tijdens het seizoen een L-vormige vin op de achterste rand (rode pijl), Renault F1 Team R.S.20 6 / 6 Foto door: Giorgio Piola Ook Renault volgde de trend en stapte voegde tijdens het seizoen achteraan een vin toe.

De grootste ontwikkeling van Racing Point tijdens het seizoen 2020 was wellicht de nieuwe sidepods voor Mugello. Met die ontwikkeling maakte Racing Point echt een breuk met de filosofie van Mercedes. Met onderstaande schuifbalk kun je het oude ontwerp links vergelijken met het nieuwe ontwerp rechts. Links zie je de slanke, originele sidepod. Rechts is het nieuwe model, dat veel hoekiger en abrupter is dan dat van Mercedes. De nieuwe sidepod zit dichter op de radiator en legt meer van de vloer bloot.

Dat soort ontwikkelingen nemen veel tijd in beslag om te bedenken, (virtueel) te testen en te produceren. Bovendien crashte Lance Stroll in Mugello met het eerste prototype, waardoor de introductie van de nieuwe specificatie nog langer op zich liet wachten. Op de Nürburgring konden beide rijders over het nieuwe pakket beschikken en kwam het team uit Silverstone in actie met twee roze wagens die steeds meer verschillen dan de Mercedes W10 die als inspiratie diende.