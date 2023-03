F1 Tech: Waarom de nieuwe achtervleugel wijst op een andere aanpak voor Mercedes

In 2022 kampten Lewis Hamilton en George Russell niet alleen met porpoising en een gebrek aan bruikbare downforce, ook met de topsnelheid van de W13 was veel mis. De formatie heeft in de wintermaanden hard gewerkt om de aero-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. De wintertest in Bahrein van afgelopen week deed echter vermoeden dat er geen significante stappen gezet zijn.

Een deel van de verklaring voor het gebrek aan progressie zit hem in de aerodynamische keuzes. Het team werkte namelijk het gehele wintertestprogramma af met een high downforce achtervleugel. Dit in tegenstelling tot de concurrentie, die met een heel andere afstelling hun snelste ronden noteerde. In de seizoensopener op datzelfde circuit in Bahrein moet het een stuk beter gaan: de formatie heeft een nieuwe lower downforce achtervleugel meegenomen.

Hamilton stelt dat de nieuwe versie vooral een experiment is, en ontkent dat de verwachtingen hoog zijn: “We hopen dat het beter past bij dit circuit, maar ik denk niet dat het alles gaat veranderen. Hopelijk helpt het ons de juiste richting te vinden. We snappen nu veel beter hoe we de auto moeten afstellen, wat de zwakke plekken van de wagen zijn. Deze kunnen niet van de ene op de andere dag verholpen worden. De mannen en vrouwen in de fabriek werken hard om er zo snel mogelijk bij te zitten.”

Toch is de introductie van een dergelijke low downforce-oplossing zo vroeg in het seizoen een verandering van tactiek voor Mercedes. Vorig jaar duurde het tot Miami voordat er wat nieuws op de wagen te zien was. Ditmaal is er niet alleen eerder actie ondernomen, het gaat in dit geval ook om een volledig nieuwe achtervleugel.

Het concept van de schepvormige vleugel is niet nieuw: Mercedes maakte er voor het nieuwe tijdperk al veelvuldig gebruik van. Opvallend genoeg was deze variant in 2022 niet te zien op de W13, waardoor het des te opvallender is dat het team er nu al zo vroeg in het jaar op teruggrijpt. Veel andere teams kozen in 2022 al meermaals voor deze vorm, waarmee het succes al wel reeds bewezen is.

De schepvormige horizontale hoofdplaat beschikt over een dieper centraal gedeelte. Daarmee wordt meer downforce gegenereerd. De buitenste, smallere secties lopen soepel over in de endplates en zorgen daarmee voor minder drag. De buik van de hoofdplaat is net als bij Red Bull gevormd naar de gewenste luchtstroming. Dit is vergelijkbaar met de werking van de centrale sectie van de high downforce-variant. De bovenste flap en de verbinding met de endplates is verfijnd om de werveling afkomstig van de hoeken te beperken. Dat zorgt voor meer ongewenste drag.