F1 Tech: Waarom niet alleen sidepods Red Bull RB18 innovatief zijn

Na de eerste meters ging bij de RB18 veel aandacht uit naar de zeer agressief gevormde sidepods. Toch heeft het team ook op andere fronten enkele opvallende innovaties weten door te voeren. Enkele oplossingen zijn met het blote oog niet zo goed te zien als de sidepods, maar ze kunnen desondanks van doorslaggevend belang blijken in de toekomstige strijd in de Formule 1.

Red Bull Racing RB18 beam wing vergelijking Foto: Giorgio Piola

Een van de opvallende kenmerken van het ontwerp van de RB18 is de beam wing. Red Bull Racing heeft op dit front als enige team voor deze richting gekozen, terwijl de rest van het veld juist koos voor een oplossing die meer in lijn is met de beam wings op de showcar en de renders die de F1 vorig jaar deelde.

Het alternatief van Red Bull heeft twee elementen die bovenop elkaar zijn gestapeld, waarbij de onderste elementen een veel grotere invalshoek hebben. Dit moet de interactie met de diffuser verbeteren, terwijl het bovenste element fungeert als een intermediaire stromingsconditioner voor deze aerodynamische structuren en de bovenste vleugelelementen. Voordat de beam wing in 2014 werd afgeschaft, was het een krachtig instrument voor teams om stromingsstructuren van de diffuser en achtervleugel met elkaar te verbinden en af te stellen. Red Bull lijkt hierbij verder te willen gaan op het punt waar men eerder is opgehouden met deze ontwerpen.

Net als McLaren heeft Red Bull in 2022 andere keuzes gemaakt voor de wielophangingen: voor is gewisseld van push rod naar pull rod, achter bewandelde het team de omgekeerde weg. Dat laatste is interessant aangezien Red Bull – en in het bijzonder ontwerper Adrian Newey – gezien wordt als architect van de vorige revolutie met de achterwielophanging. Nadat het team in 2009 met de RB5 overstapte op een pull rod achterwielophanging, werd dat al snel erkend als de beste oplossing. Vervolgens kozen alle teams voor deze oplossing.

De beslissing om terug te keren naar de push rod achterwielophanging is vooral gedreven door aerodynamische factoren. Het is belangrijker geworden om de ophangingselementen hoger te plaatsen, zodat die niet in de weg zitten bij het deel waar de vloer omhoog gaat lopen. De waarde hiervan is toegenomen door de nieuwe reglementen omtrent de vloer en diffuser. Het zwaartepunt komt door deze wissel weliswaar iets hoger te liggen, maar dat wordt gezien als een goed compromis. Het wordt namelijk ook makkelijker om de inwendige ophangingselementen te bereiken als er iets veranderd moet worden.

Detail van de achterkant van de Red Bull Racing RB18 Foto: Giorgio Piola

Aan de voorkant van de RB18 is de trekstang niet het enige nieuwigheidje. De verstelling is verplaatst naar een centralere positie op de stand, zodat de monteurs er makkelijker bij kunnen (blauwe pijl in inzet). Ook de lay-out van de wishbones is intrigerend. Net als bij de RB16B is een van de draagarmen voorzien van een mono-arm die door het chassis gaat. Net als de inversie van de trekstang is ook deze mono-arm omgedraaid. Het is niet langer de onderste voorste wishbone die helemaal door het chassis gaat, maar de bovenste voorste wishbone (rode pijl).

De bovenste voorste wishbone is ook zo hoog mogelijk gemonteerd op het punt waar hij door het chassis gaat. De achterste is er aan de buitenzijde iets naast geplaatst, terwijl aan de chassiszijde ook veel lager is gemonteerd. Dit zijn keuzes die duidelijke aerodynamische gevolgen hebben voor de luchtstroom stroomafwaarts. Deze multi-link opstelling lijkt echter meer te maken te hebben met de wens om de anti-duik kwaliteiten te bevorderen, wat helpt bij het onder controle houden van de voorkant van de auto tijdens het remmen.

De stuurarm is uitgelijnd met de voorste onderste wishbone zodat er een aerodynamische relatie tussen beide ontstaat, terwijl de achterste wishbone net als bovenaan in een hoek is geplaatst, zij het op een veel minder agressieve manier.

Een ander interessant punt was de plaatsing van een smalle gleuf in de voorkant van de bolvormige splitter onder het chassis van de RB18 (rode pijl). Net als bij andere teams die zo’n gleuf hebben, wordt verwacht dat die zorgt voor koeling van componenten die intern zijn ondergebracht. In de meeste gevallen verwacht je dat dit elektronica is, maar we moeten niet vergeten dat Red Bull er in 2021 voor koos om de extra olietank er onder te brengen (rechterafbeelding). Toch is duidelijk te zien dat een kleine cilindervormige koeler aan de inlaat werd bevestigd toen de auto weer in de garage werd gereden (blauwe pijl in inzet). Ook levert die de steunen waarop de ventilatoren van de brake ducts worden gemonteerd om de remmen te helpen koelen (groene pijl).