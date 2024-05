Fernando Alonso en Lance Stroll kregen op het Miami International Autodrome de beschikking over een gloednieuwe achtervleugel. Deze update zou minder luchtweerstand moeten opleveren, waardoor de topsnelheid zou toenemen. De vleugel werd in de vrije training gebruikt, maar voor de rest van het weekend keerde Aston Martin terug naar de oudere configuratie. Dat maakte het voor de rijders lastig op de lange rechte stukken van het semi-stratencircuit.

Teambaas Mike Krack legde uit waarom het team de nieuwe achtervleugel, die speciaal was geproduceerd voor het GP-weekend in Miami, zo snel weer op de plank terechtkwam. Door het lagere downforceniveau ging de auto meer glijden, wat weer invloed had op de levensduur van het rubber. “Het had te maken met het bandengedrag”, aldus Krack. “Als je veel gaat glijden, moet je downforce en topsnelheid tegen elkaar afzetten. Dit is een continue discussie: meer of minder? De coureurs hebben ook hun meningen, want zij proberen andere rijders in te halen. Daarom hebben we deze keuze gemaakt.”

Updates Aston Martin onder de loep

Aston Martin AMR24 achtervleugel vergelijking

Het belangrijkste nieuwe onderdeel voor de Grand Prix van Miami was de achtervleugel. Het team keerde met het nieuwe ontwerp terug naar een meer traditionele endplate en hoeksectie. Dat betekent dat de onderdelen weer één oppervlak vormen, in plaats van los van elkaar te staan. Het ontwerp is meer in lijn met hoe de oorspronkelijke reglementen in 2022 bedoeld waren, waarna de teams de mazen in de wet gingen opzoeken en met een losgekoppeld concept op de proppen kwamen. Deze alternatieve ideeën zijn inmiddels gemeengoed geworden, aangezien ze de inefficiënties van de verbinding tussen endplate en horizontale flappen beperken.

Naast de nieuwe achtervleugel kwam Aston Martin ook met een nieuwe configuratie van de beam wing. Dat bestond uit een enkel element waarbij de buitenste hoeken naar achteren waren gevormd om de luchtweerstand te verminderen. Verdere wijzigingen waren een aanpassing aan de voorvleugel, waarbij de vorm van de flappen gewijzigd was voor een betere balans. Ook het aantal koelopeningen was vergroot voor de hoge temperaturen in Florida.