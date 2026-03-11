Overslaan naar hoofdinhoud

Analyse
Formule 1 GP van Australië

F1-tech: Waarom het voordeel van Mercedes niet alleen in de motor zit

Mercedes maakte in Melbourne veel indruk met de W17. Het voordeel komt niet alleen van de motor en het hybride systeem: ook het chassis en de energiemanagementstrategie spelen hierin een belangrijke rol.

Erwin Jaeggi Gianluca D'Alessandro
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto door: Paul Crock / AFP via Getty Images

F1-tech

Technische analyses en diepgravende achtergrondverhalen over de Formule 1.

De verwachtingen in de aanloop naar het Formule 1-seizoen zijn in Melbourne bevestigd. Mercedes lijkt een duidelijke voorsprong te hebben op de concurrentie, waarbij rivalen als Ferrari, McLaren en Red Bull Racing inschatten dat ze minimaal een halve seconde moeten goedmaken. Dat is geen eenvoudige opgave, al moet daarbij worden aangetekend dat het circuit van Albert Park door zijn karakteristieken bepaalde verschillen extra kan uitvergroten.

Dat voordeel werd in de kwalificatie nog duidelijker zichtbaar, toen de W17 maar liefst acht tienden sneller was dan het groepje daarachter, gevormd door de drie andere topteams. Opvallend genoeg zaten die teams onderling juist binnen minder dan een tiende van een seconde. In de race veranderde dat beeld slechts gedeeltelijk: Ferrari was de enige die het tempo van de Zilverpijlen enigszins kon volgen, terwijl Lando Norris in de McLaren verder terugviel.

George Russell maakte de dienst uit tijdens het openingsweekend in Melbourne.

George Russell maakte de dienst uit tijdens het openingsweekend in Melbourne.

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Belangrijk om op te merken is dat de voorsprong van Mercedes niet uit één enkel aspect voortkomt. Verschillende factoren grijpen in elkaar en versterken elkaar. Dat verklaart ook waarom McLaren, ondanks dat het team uit Woking dezelfde power unit gebruikt, voorlopig nog een duidelijke achterstand heeft. Het lijkt er wel op dat de Mercedes-motor momenteel een kleine voorsprong heeft op de concurrentie, maar dat is slechts een deel van het verhaal.

In de kwalificatie werd duidelijk hoe belangrijk energiebeheer is geworden met de limiet van zeven megajoule die de FIA heeft ingevoerd om te voorkomen dat coureurs te veel lift-and-coast moeten toepassen. Niet alleen het vermogen van de verbrandingsmotor telt nu, maar ook hoe energie wordt gebruikt en teruggewonnen. Op dat vlak lijkt Mercedes voorlopig een voorsprong te hebben, vooral op snelle circuits met weinig remzones en een beperkte hoeveelheid beschikbare energie.

Andrea Kimi Antonelli zorgde in Albert Park voor een Mercedes één-twee.

Andrea Kimi Antonelli zorgde in Albert Park voor een Mercedes één-twee.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nadat Mercedes het vermogen volledig had vrijgegeven om de ware potentie van de power unit te tonen, begon de W17 echt te vliegen, met name op de rechte stukken. De auto liet daar duidelijk hogere topsnelheden zien dan de concurrentie. Op plekken waar op vrijdag nog duidelijk sprake was van derating, was het snelheidsverlies op zaterdag veel kleiner en bovendien geleidelijker. Daardoor hoefde Mercedes minder extreem lift-and-coast toe te passen en konden andere delen van de ronde onaangetast blijven.

Dat wijst er niet alleen op dat Mercedes de energiemanagementstrategie op dit type circuit uitstekend onder controle heeft, maar ook dat de verbrandingsmotor, vooral bij bepaalde vermogenspieken, een belangrijke rol speelt. Die helpt de belasting op de MGU-K te verminderen in de meest kritieke zones, terwijl de MGU-K juist kan worden ingezet om het turbogat te beperken – iets wat goed past bij een filosofie die sterk inzet op efficiëntie, zoals bij Mercedes het geval is.

Vergelijking tussen Russell en Leclerc in de kwalificatie voor de GP van Australië.

Vergelijking tussen Russell en Leclerc in de kwalificatie voor de GP van Australië.

Foto door: Gianluca D'Alessandro

Op een snel circuit als Melbourne creëert die combinatie bijna een perfecte situatie. Daarbij moet ook worden meegenomen dat Mercedes al jaren aan deze power unit werkt en daardoor meer kennis heeft opgebouwd over de krachtbron dan de klantenteams. Een interessant detail daarbij is dat de W17 voor het opladen van de batterij minder afhankelijk is van lift-and-coast en vaker gebruikmaakt van superclipping met open achtervleugel. Daardoor kan de coureur met hogere snelheid de remzones bereiken.

Het huidige voordeel van Mercedes komt dus niet uit één element voort, maar uit een combinatie van factoren die elkaar versterken. De komende races, te beginnen met de Grand Prix van China op het Shanghai International Circuit, zullen uitwijzen of die combinatie van motor, energiemanagement en chassis ook op andere circuits het verschil kan maken.

