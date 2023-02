F1 Tech: Deze dingen vallen technisch op aan de autopresentaties van 2023

Met minder dan een week tot de testdagen in Bahrein is het traditionele 'launch season' voorbij. Als het op de presentaties zelf aankomt, is Ferrari de onbetwiste winnaar. Met veel enthousiasme werd de SF-23 op Fiorano gepresenteerd, gevolgd door de eerste rondjes voor het oog van de camera (waarvoor lef nodig is). Launches leveren echter geen punten op. Het is vooral aardig om weer in de stemming te komen, al moet daarbij aangetekend dat teams in veel gevallen nog niet de definitieve spec voor Bahrein tonen (waarover later meer bij Red Bull en Mercedes). Dat gezegd hebbende tonen de presentaties al wel enkele trendlijnen voor het komende seizoen.

1. Zwart als trend: De strijd om het minimumgewicht te halen

Als we eerst sec naar de livery's kijken, dan is er geen ontkomen aan: zwart wint aan terrein. Meer en meer teams laten de gebruikelijke kleuren deels varen ten faveure van carbon. Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder heeft al eens uitgelegd dat er ongeveer zes kilogram verf op een F1-auto zit en dus valt er significante winst te behalen. Al helemaal omdat Helmut Marko vorig jaar het volgende rekensommetje maakte: tien kilogram is ongeveer drie tienden per ronde. Het achterwege laten van verf is dus geen Spielerei, maar kan onderaan de streep echt een verschil maken.

Mercedes is zoals bekend het meest rigoureus te werk gegaan. Gewichtsbesparing is de voornaamste reden achter de terugkeer naar zwart en bij een iets betere blik is goed te zien dat alleen de meest zichtbare delen - zoals de neus en motorkap - zijn geverfd. Alle lagergelegen delen van de auto zijn carbon gebleven. Samen met een lichter chassis betekent het dat Mercedes nu al op het minimumgewicht van de FIA zit. Alpine zit daar naar eigen zeggen zelfs iets onder en dat is een voordeel, omdat de verplichte ballast dan op een gewenst punt kan worden geplaatst voor de balans. Een blik op de onderstaande tweet met alle livery's leert dat zwart gemeengoed is geworden op de grid en dat het voor de t v-kijker goed opletten wordt. Zo zijn onder meer de Alfa Romeo en Haas beduidend meer zwart dan vorig jaar.

2. Teams leren van elkaar, en dan vooral van Red Bull

Des te langer het reglement stabiel blijft, des te meer de verschillende auto's bij elkaar komen. Het is een vuistregel die normaliter opgaat voor de krachtsverhoudingen, de onderlinge verschillen dus, maar geldt ook voor de technische ontwerpen. In de presentaties voor 2023 is het te zien. De trend dat veel teams de richting van Red Bull Racing kiezen is vorig jaar al ingezet, met onder meer de aangepaste sidepods van McLaren en de 'groene Red Bull' waar Aston Martin in Barcelona mee kwam.

Wie de bovenstaande afbeelding bekijkt, ziet dat de trend zich in 2023 doorzet. Veel teams hebben het sidepod-concept van Red Bull inmiddels omarmd. Dat concept kenmerkt zich door de scherp uitgesneden sidepods met een grote 'cut-out' - de ruimte onder de uitsnede - en een sterk aflopend ontwerp naar achteren om zoveel mogelijk downwash te creëren. Op het bovenstaande plaatje is het niet moeilijk om de gelijkenissen te zien, hetgeen ook voor de rest van het bodywork geldt. De kenmerkende boekenplank zat eerst op de AlphaTauri en nadien op de RB18 en is inmiddels aan een verdere opmars bezig. De meeste teams hebben zo'n uitstulping inmiddels in meer of mindere mate om de luchtstroom naar achteren te geleiden en om onder meer de beam wing beter te laten werken.

3. Niet de gevreesde eenheidsworst qua sidepods

Afgaande op het bovenstaande is er dus sprake van convergentie, maar het goede nieuws is dat de 2023-auto's absoluut nog geen eenheidsworst zijn. Aan het eind van vorig jaar klonken in de paddock zorgen dat we dit jaar wel eens tien Red Bulls konden zien, maar dat is gelukkig niet aan de orde. Op meerdere fronten is nog altijd veel onderscheid te zien, hetgeen al begint met de zojuist besproken sidepods. Ja, meerdere teams volgen Red Bull tot op zekere hoogte, maar er is ook ruimte voor andere concepten. Ferrari springt daarbij het meest in het oog. De Scuderia had vorig jaar een zeer agressieve vormgeving van de inlets en natuurlijk de badkuip bovenop.

Beide aspecten zijn dit jaar behouden, hetzij in iets aangepaste vorm. Zo is de badkuip minder diep dan in 2022 en zijn de koelinkepingen anders gepositioneerd, en ook behoorlijk beperkt. De inlets zijn hoger geplaatst dan vorig jaar en dat moet de hierboven genoemde 'cut-out' groter maken. Ferrari heeft dus wel degelijk met interesse naar het Red Bull-ontwerp gekeken, maar slechts delen daarvan gecombineerd met de eigen filosofie. Het geldt ook voor Aston Martin, dat eigenlijk nog een stukje radicaler is gegaan dan Red Bull zelf. Alfa Romeo heeft dan juist weer een combinatie van Red Bull en Ferrari gevonden. De inlets van de C43 zijn overduidelijk geïnspireerd op Ferrari, maar die auto kent vervolgens geen badkuip, maar juist het aflopende ontwerp van Red Bull.

Het geeft aan dat de Formule 1 ook in 2023 aerodynamisch geen eenheidsworst is, waarbij Mercedes natuurlijk al helemaal de vreemde eend in de bijt is. Het team van Toto Wolff hield bij de presentatie vast aan behoorlijk smalle sidepods, al waren die wel iets breder dan die van vorig jaar en was de inlet ook aangepast. Bij Mercedes moeten we echter een enorme slag om de arm houden, doordat Wolff al heeft laten weten dat de sidepods nog veranderen in de eerste paar raceweekenden...

4. Nog altijd uiteenlopende filosofieën op de grid

Ook bij de andere onderdelen is er nog voldoende variantie. Dat begint al met de voorvleugel en de neus. Voorafgaand aan 2022 bestond de vrees dat het reglement te restrictief zou zijn, omdat F1 vooral het effect van vuile lucht wilde verminderen. Alhoewel dat op zichzelf al een goed doel is, blijkt het gebrek aan speelruimte ook best mee te vallen. Zo bestaan er nog altijd noemenswaardige verschillen aan de voorkant van de auto, zelfs bij de topteams. Zo heeft Ferrari er dit jaar voor gekozen om de neus niet meer door te laten lopen tot het eerste vleugelelement. Nee, de neus rust nu op het tweede element, waardoor het hoofdelement zwevend is. Bij Mercedes loopt de neus ook minder ver door dan vorig jaar vergeleken met de wing-endplate, maar zit die nog wel vast aan de hoofdplaat. Een andere intrigerende factor wordt natuurlijk gevormd door de vinnetjes op de voorvleugel, al zullen andere teams daar ook wel snel mee komen als Ferrari er mee mag rijden.

Iets verder naar achteren is weer een interessant onderscheid te vinden: de voorwielophanging. Red Bull en McLaren hadden vorig jaar een pull-rod ophanging, oftewel een trekstang, de overige teams een push-rod. De pull-rod heeft als voordeel dat die iets lager in het chassis binnenkomt en dat het zwaartepunt dus ook iets lager ligt. Bovendien heeft de keuze gevolgen voor de aerodynamica. In dat licht valt het op dat teams veelal vasthouden aan hun keuzes van vorig jaar - switchen kent ook best veel haken en ogen - maar dat de elementen anders worden geplaatst. Ferrari heeft dat zover mogelijk naar beneden gedaan, terwijl Mercedes het bovenste element juist hoog heeft zitten. Het zijn twee verschillende aanpakken die ook verderop op de grid te zien zijn en hetzelfde doel dienen: de lucht zo goed mogelijk naar de Venturi-tunnels geleiden om het grondeffect zo optimaal mogelijk te laten werken. De verschillende aanpakken houden het in ieder geval ook technisch interessant.

5. Motorische aanpassingen toch interessant ondanks engine freeze

Dat laatste geldt ook zeker op motorisch vlak en dat is misschien nog wel het meest verrassend door het lamleggen van de doorontwikkeling, de zogenaamde engine freeze. Performance upgrades zijn na vorig jaar verboden, maar dat betekent niet dat de motorische afdelingen afgelopen winter hebben stilgezeten. Sterker nog: die zijn juist bijzonder druk geweest. Om te beginnen mochten motorleveranciers nog wel aanpassingen aan de software doen en heeft Mercedes al eens uitgelegd dat die factor bepaald niet te onderschatten is om het maximale uit de motor te halen. Vanaf dit jaar is die speelruimte overigens wel weg.

Belangrijker zijn de mogelijkheden om aan de betrouwbaarheid te werken. Ferrari en Renault hadden op dat vlak de meeste marge. Beide merken hebben richting 2022 alles op puur vermogen gezet en betaalden daar een prijs voor met uitvalbeurten. Beide hebben met toestemming van de FIA aan de betrouwbaarheid gewerkt en hopen de motor dit seizoen zwaarder te belasten. Het moet leiden tot agressievere motorstanden en dus meer uit dezelfde krachtbron kunnen halen. Red Bull-teambaas Christian Horner liet weten dat zijn team met de Honda-motor 'veel minder marge' voor verbetering heeft dan Ferrari. Opvallend is ook dat Mercedes aan de betrouwbaarheid heeft kunnen werken, ondanks dat het merk met de ster vorig jaar weinig problemen kende. Naar verluidt zijn er door Mercedes meer dan tien verzoeken ingediend bij de FIA. Tijdens de wintertest kun je er door de motorstanden en hoeveelheid brandstof nog geen zinnig woord over zeggen, maar tijdens de kwalificatie zijn de speed traps toch weer buitengewoon interessant om in de gaten te houden - al hangen die natuurlijk ook samen met de hoeveelheid drag.

Red Bull houdt de kaarten nog even tegen de borst

Zoals aan het begin ook al gememoreerd is een belangrijke disclaimer bij dit alles dat teams nooit alle troeven op tafel leggen bij een launch. Mercedes zal nog dingen aanpassen en veel teams hebben updates in de pijnlijn voor Bahrein of hebben nog enkele aspecten achter de hand gehouden. Op het Bahrain International Circuit is het echter vooral uitkijken naar Red Bull Racing. Van Adrian Newey en de zijnen hebben we immers nog helemaal niks gezien - op enkele wazige beelden van de shakedown na. Net als vorig jaar houdt de formatie uit Milton Keynes alle kaarten nog strak tegen de borst. Vorig jaar gebeurde dat met een showcar bij de presentatie, ditmaal door de RB18 in New York te tonen. Het geeft in ieder geval nog een variabele en dus iets voor fans om naar uit te kijken op de eerste testdag. Alle ogen zullen in ieder geval op de RB19 gericht zijn als die donderdagochtend voor het eerst de pitbox verlaat...