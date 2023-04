De prestaties van Williams tijdens de wintertest waren op zijn zachtst gezegd onopvallend en dus werd verwacht dat het team dit jaar opnieuw in de achterhoede zou bivakkeren. Na de eerste drie races staat het team ook op P10 bij de constructeurs, maar desondanks heeft de renstal uit Grove een goede indruk achtergelaten. Ook is er ten opzichte van 2022 behoorlijk wat progressie geboekt. Veel van de vooruitgang heeft Williams volgens head of vehicle performance Dave Robson te danken aan het aanpakken van de zaken waarop het in 2022 tekortkwam met de FW44.

"Ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat we goede progressie hebben geboekt omdat we vanaf het begin wisten dat de FW44 bepaalde zwaktes had", antwoordt Robson op een vraag van Motorsport.com of de vooruitgang als een verrassing kwam. "Gedurende vorig jaar en in de aanloop naar dit jaar hebben we daar aan gewerkt en dat heeft denk ik een flinke stap opgeleverd qua prestaties. We zagen daar al redelijk wat van op de FW44, die aanvankelijk vrij matig was en steeds beter werd. Het is ons denk ik gelukt om aan het begin van dit jaar nog een stap te zetten."

Williams heeft in 2022 en afgelopen winter hard aan de FW45 gewerkt, die inmiddels met een reeks upgrades verder ontwikkeld gaat worden. De eerste updates zaten in Australië op de auto en hebben daar bijgedragen aan het feit dat de snelheid er goed in zat op het circuit in Albert Park. Een van de updates was specifiek voor dat circuit, de overige onderdelen zijn een deel van het doorlopende ontwikkelingsplan.

Vergelijking van de Williams-voorvleugels in Bahrein, Jeddah en Melbourne. Foto: Uncredited

Na drie races hebben we inmiddels al drie verschillende oplossingen voor de bovenste flap van de voorvleugel gezien. Op ieder circuit dat wordt bezocht met de FW45, wordt de bovenste flap gewisseld om de juiste balans te vinden voor die omloop. Het gaat om subtiele veranderingen, maar het is genoeg om de juiste balans te vinden met de veranderingen die aan de achterkant van de auto worden doorgevoerd qua downforce. Ook op dat vlak heeft Williams inmiddels meerdere opties voor handen.

De laatste configuratie van de flaps (onderaan) zit tussen de oplossingen die in Bahrein (bovenaan) en Jeddah (midden) gebruikt werden. Ook was er nog de optie om deze variant te voorzien van een Gurney-flap. Het belangrijkste verschil is de hoogte van de bovenste flap aan de binnenkant van de vleugel, terwijl de hellingshoek van de vleugel over de hele breedte van de flap waarschijnlijk ook anders is.

De achtervleugel van de FW45 is voorzien van een foefje die de bolides van Alpine en Aston Martin ook hebben. Foto: Uncredited

Aan de achterkant van de FW45 heeft Williams iets geïntroduceerd wat Alpine en Aston Martin ook op hun auto's hebben zitten. Het heeft een klein randje toegevoegd aan het onderste deel van de achtervleugel, waardoor een soort zwaailijn ontstaat. Dit zorgt voor een betere luchtstroom rond de achtervleugel, de brake ducts en de achterband, zodat lokaal meer downforce wordt gegenereerd.

In Melbourne gebruikte Williams slechts één balkvleugel voor de FW45. Foto: Uncredited

Williams koos er eveneens voor om in Melbourne maar met een enkele balkvleugel te rijden in de zoektocht naar de juiste balans tussen luchtweerstand en downforce. Dit is een soortgelijke tactiek als Red Bull heeft gehanteerd sinds de introductie van deze nieuwe reglementen.

De door WIlliams ontworpen oplossing voor de remklauwen aan de voorkant. Foto: Giorgio Piola

Wat betreft het ontwerp van de remklauwen aan de voorkant hanteert Williams in 2023 de lijn van Red Bull en Aston Martin. Het ontwerp met enkele vinnen op de remklauw is ook op de FW45 te zien. Wel zijn het er minder en bovendien zijn ze verdeeld over de voor- en achterkant van de assemblage. Een rij horizontale vinnen flankeert het centrale kanaal, dat onderbroken wordt door een rij uitlaten die door de remklauw gegenereerde warmte veilig doorlaten.