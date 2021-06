F1 Tech: De updates van Red Bull die Mercedes op achterstand zetten

De dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in de Grand Prix van Stiermarken leidt tot kopzorgen bij Lewis Hamilton. In zijn ogen heeft Mercedes snel upgrades nodig om het zicht op de wereldtitels te behouden. Teambaas Toto Wolff kondigde in Oostenrijk opnieuw aan dat zijn renstal geen nieuwe onderdelen meer brengt, maar die suggestie werd door technische topman James Allison alweer van tafel geveegd. Het is in ieder geval duidelijk dat Red Bull de ontwikkeling nog lang niet heeft stilgelegd, zo bleek ook weer op de eigen Red Bull Ring.

Ook tijdens het eerste raceweekend op het Oostenrijkse circuit kwam de renstal van Verstappen en Sergio Perez met enkele aangepaste onderdelen op de proppen. Die ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de dominante zege van de Nederlander, die in de Grand Prix van Stiermarken meer dan een halve minuut voorsprong had op naaste achtervolger Hamilton. Laten we eens kijken naar wat Red Bull gedaan heeft om die voorsprong te kunnen nemen - zowel vorig weekend in Oostenrijk als eerder dit seizoen.

Gekartelde diffuser

Voor de GP van Stiermarken heeft Red Bull opnieuw een update doorgevoerd aan de diffuser. Het borduurt voort op het in Monaco geïntroduceerde ontwerp, maar tilt het wel naar een heel nieuw niveau. Zo is er een gekartelde rand toegevoegd aan de Gurney-achtige flappen. In de eerste versie van de upgrade zat dat alleen in de buitenste hoeken. Op de Red Bull Ring werden deze kartelranden verlengd. De twee flappen boven de diffuser bevatten vanaf de buitenste hoek tot onder de crashstructuur aan de bovenkant een kartelrand.

Ondertussen heeft het schuine gedeelte op de bovenste Gurney-flap, die naast de crash-structuur zit, nu ook een rij kartels. Dat zagen we voorheen vooral bij Mercedes. De kartels worden gebruikt om de luchtstroom lichtjes te vertroebelen, maar ook om de circulatie rond de achterrand van de diffuser en de Gurney-achtige flaps te verbeteren. Daarmee moeten de prestaties van de diffuser verbeterd worden.

Detail van de diffuser van de Red Bull RB16B Foto: Giorgio Piola

Red Bull had bij de Stiermarkse GP niet genoeg onderdelen om beide auto’s met de nieuwe ontwikkelingen uit te rusten. Zo kwamen de upgrades terecht bij Verstappen, omdat hij de leiding in de titelstrijd had. Perez moest zich tevreden stellen zonder de nieuwigheden. De consistente stroom kleine ontwikkelingen is ook opgevallen bij Hamilton, die ernaar hintte dat Mercedes zelf ook meer energie in de doorontwikkeling voor 2021 moet steken. “We moeten verbeteringen vinden. Of dat met het upgraden van de vleugel of de motor moet, dat weet ik niet”, vertelde de Brit.

Mercedes begon moeizaam aan het seizoen en maakte weinig indruk tijdens de wintertests in Bahrein. De problemen van die test is het team te boven gekomen, maar niet door de inzet van nieuwe onderdelen. Vrijwel alle winst kwam uit verbeteringen van de afstelling en beter begrip van de banden. Anderzijds is het ontwikkelingstempo van Red Bull uitstekend, want in de eerste acht races kwam het bij vrijwel iedere race met nieuwe onderdelen op de proppen.

Bovendien zijn er suggesties dat Red Bull de eerste krachtbron een beetje geknepen heeft. Dat zou gebeurd zijn nadat er tijdens de wintertest zorgen ontstonden over een vibratie. Met de introductie van de tweede krachtbron heeft motorleverancier Honda dat probleem kunnen oplossen, waardoor meer van de motor gevraagd kan worden. Dat zou zo’n tien tot vijftien pk extra opgeleverd hebben. Daarnaast kan Red Bull met minder achtervleugel rijden vanwege het autoconcept met hoge rake. De vloer en diffuser wekken hierdoor meer downforce op. De combinatie van deze factoren geeft Red Bull een voordeel qua topsnelheid ten opzichte van Mercedes.

Met uitzondering van de specifieke voorwielophanging voor Monaco bracht Mercedes slechts enkele kleine ontwikkelingen naar de W12. De meeste waren correctieve maatregelen voor de problemen tijdens de wintertest. Aangezien ook nog niet duidelijk is waaraan Mercedes afgelopen winter de ontwikkelingstokens spendeerde, moet je je afvragen of ze nog een konijn uit de hoge hoed kunnen toveren.

Sinds begin 2021 is er een glijdende schaal gekomen voor de ontwikkelingstijd met CFD en in de windtunnel. Daarbij is 30 juni een belangrijke datum. Mercedes heeft op dit moment slechts 90 procent van de standaard tijd beschikbaar voor CFD en de windtunnel, voor Red Bull is dat 92,5 procent. Er is echter besloten om het jaar in twee delen op te delen, waarbij de verdeling voor de tweede helft van 2021 gebaseerd is op de huidige stand bij de constructeurs. Mercedes profiteert daarvan, want in de tweede helft van het jaar krijgt het team 2,5 procentpunt meer tijd in de windtunnel. Voor Red Bull geldt juist het omgekeerde, doordat zij nu aan de leiding gaan in het kampioenschap.

De ontwikkelingen van Red Bull in 2021

In de eerste acht races van 2021 legde Red Bull de focus dus bij het brengen van ontwikkelingen. Een mooi moment om terug te kijken wat de Oostenrijkse formatie in die periode heeft geïntroduceerd.

Versnellingsbak en wielophanging Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Voor de start van het seizoen spendeerde Red Bull de twee ontwikkelingstokens aan de achterkant van de RB16B. De behuizing van de versnellingsbak en de achterwielophanging werden aangepast om die beter geschikt te maken voor de omringende luchtstromen.

Achterwielophanging van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Tijdens de wintertest verscheen aan de onderzijde van de aerodynamisch gevormde beschermplaat van de RB16B een nieuw klein vleugeltje (zie bovenstaande foto, rode pijl).

Achterwielophanging van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Daaropvolgend werd een nieuw, naar buiten gericht vinnetje geplaatst ter hoogte van de Z-vormige insnede van de vloer. Net voor het achterwiel werden nog twee van dergelijke vinnetjes geplaatst (zie rode pijlen op bovenstaande foto). Hiermee corrigeert en versterkt het team de reeds bestaande stromingsomstandigheden aan de rand van de vloer, maar ook de pogingen van het team om de luchtstroom over en rond de achterband te sturen en zo de prestaties van de diffuser te verbeteren.

Vergelijking van de neus van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Aan het deel van de neuscape dat zich onder het chassis bevindt, is een rand toegevoegd. Daarmee wordt een deel van de auto ingesloten waar normaal gesproken de luchtstroom in zou kunnen vloeien.

Detail van de nieuwe bargeboards van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

In Portugal introduceerde Red Bull een forse update voor de bargeboards en de vleugeltjes voor de sidepod. De aanpassingen richtten zich op de vinnetjes op de voetplaat van de bargeboards en beide verticale elementen van de vleugeltjes voor de sidepod. Het aantal lamellen-achtige flappen werd bovendien vergroot en aangepast aan de overige ontwikkelingen rond dit deel van de auto.

De oude specificatie van de vleugeltjes rond de sidepods Foto: Giorgio Piola

Detail van de diffuser van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Ook bracht Red Bull een aangepaste diffuser mee naar Portugal. Het centrale overgangsdeel (witte pijl) werd verkleind om meer ruimte te creëren in de kanalen.

Detail van de achterkant van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Ter illustratie van de verandering is op bovenstaande foto de diffuser van de RB16B voor de veranderingen te zien. Duidelijk zichtbaar is de veel bredere centrale overgang.

Vergelijking achtervleugels Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Het geroezemoes rond de flexibele achtervleugels begon bij de Spaanse Grand Prix. Red Bull wisselde de traditioneel gevormde achtervleugel met meer downforce daar na de vrijdag in voor een meer lepelvormig profiel.

Achtervleugel Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

De achtervleugel met veel downforce keerde in Monaco terug, maar de zogenaamde T-wing voor de achtervleugel ontbrak. Red Bull is duidelijk dit jaar dus zeer tevreden met de balans van hun auto.

Vergelijking van de diffuser van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Bij de eerder genoemde upgrade van de diffuser in Monaco werden metalen kartelinzetstukken in de buitenste hoek gebruikt. Daarmee moest de extractie vergemakkelijkt worden.

Vergelijking achtervleugel Red Bull RB16B bij GP van Azerbeidzjan Foto: Giorgio Piola

In Baku kwamen de achtervleugels opnieuw in de spotlight te staan, nu vanwege de nieuwe tests die de FIA een race later in Frankrijk zou introduceren. Red Bull kwam met een nieuw ontwerp waarbij het lepelvormige profiel van het grootste dwarselement gehandhaafd bleef. Wel werd de belasting nog verder teruggebracht. Er werd ook teruggegrepen op een eenvoudig ontwerp van de endplates, waarbij de hangende lamellen en gekartelde uitsneden verdwenen.

Vergelijking achtervleugel Red Bull RB16B bij GP van Azerbeidzjan Foto: Giorgio Piola

Ook gaf het team in Baku een glimp van een optie met nog minder downforce. Er werd getest met een bovenste flap die aan de kant van de endplates was voorzien van een extra uitsnede. In de kwalificatie en race koos Red Bull echter voor een conventionelere optie, maar wel zonder de Gurney flap die op de bovenrand werd getoond in de hoofdillustratie.