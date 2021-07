F1 Tech: De updates die Verstappen aan een grotere voorsprong hielpen

De Red Bull-updates die afgelopen weekend gespot werden in de paddock van de Red Bull Ring lieten weinig aan de verbeelding over. Max Verstappen prees zijn team niet voor niets voor de geboekte progressie en verklaarde dat het team hem een auto gegeven had die op rails lag. Red Bull zet alles op Verstappen, de Nederlander krijgt de nieuwste updates regelmatig eerder dan teamgenoot Sergio Perez.

De verandering tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kwam op twee fronten. Verstappen kwam met een andere voorvleugel in actie ten opzichte van een week eerder. Ook veranderde het team enkele details aan de sidepods van de Red Bull om de aerodynamica verder te verfijnen. Red Bull volgde een trend die enige tijd geleden door Haas in gang werd gezet. Dat team plaatste de deflectors op de sidepods als ware het een jaloezie. Nu zijn hier wat aanpassingen doorgevoerd om de omringende aerodynamische onderdelen beter te laten werken.

Red Bull Racing RB16B old bargeboard detail Illustratie: Giorgio Piola

In dit geval is de aanpassing het resultaat van de aangepaste lange deflector waar het team in Portugal mee reed, de vorm werd destijds aangepast en richting de voorkant van de vloer geplaatst. Dat zorgde voor twee lagere elementen die achter de deflector kwamen te zitten. Het team heeft nu een derde element toegevoegd en die is verlengd zodat ze verder over de vloer heen reiken. De jaloezie-achtige structuur die de overbrugging vormt tussen de beide verticale deflectors is ook aangepast. De vleugeltjes drie en vier van onderen zijn het meeste aangepast.

Voorvleugel

Red Bull Racing RB16B front wing comparison Foto: Uncredited

De voorvleugel op de RB16B van Verstappen was ook anders. De hoofdplaat werd voor de tweede race op de Red Bull Ring aangepast. De voorkant van de vleugel loopt flink op vanaf het neutrale deel. Dit heeft een drastische impact op de Y250 vortex, die gegenereerd wordt door het oppervlak en een drukverschil dat ontstaat tussen de verschillende onderdelen. Het is een onderdeel waar de knappe koppen regelmatig naar kijken als ze de luchtstroom van de auto moeten aanpassen. Elke aanpassing aan de voorvleugel heeft invloed op die luchtstroom, een zeer essentieel onderdeel van de auto.

Diffuser

Red Bull RB16B diffuser detail Illustratie: Giorgio Piola

Niet alleen Verstappen had in de GP van Oostenrijk nieuwe onderdelen. Zijn teamgenoot Sergio Perez kreeg tijdens de tweede race op de Red Bull Ring de beschikking over de aangepaste diffuser, waar Verstappen een week eerder al mee kon rijden.

