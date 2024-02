F1 Tech: De truc van Mercedes met de nieuwe ophanging uitgelegd

Bij de presentatie van de W15 kreeg Mercedes de wenkbrauwen gefronst. De voorvleugel sprong meteen in het oog, maar er was meer. Zo toonde het merk met de ster een voorwielophanging die in essentie illegaal is. Mercedes liet een extra ophangingarm zien op de renders, die bij de witte pijl op de onderstaande foto zichtbaar is. Extra ophangingsonderdelen zonder actieve functie zijn echter verboden.

Mercedes W15 fake arm Photo by: Mercedes AMG

Het leek een manier om concurrenten zand in de ogen te strooien, maar bij de wintertest is gebleken dat de vrijgegeven foto's wel degelijk een aanwijzing bleken te zijn. Mercedes is in werkelijkheid voor een ophangingskeuze gegaan die van het ene raceweekend naar het andere aan te passen valt, afhankelijk van wat een bepaald circuit nodig heeft. Het inboard-gedeelte van de ophangingsarm valt aan te passen naar gelang de afstelling voor een bepaalde baan.

Meerdere teams hebben wel enige marge om deze ophangingsarm te bewegen, alleen praten we dan over millimeters. De aanpak van Mercedes maakt die marge groter, waardoor het in dit geval niet over millimeters maar over enkele centimeters gaat. Het is goed te zien op de onderstaande foto, meer specifiek bij het luikje dat zichtbaar is onder het AMG-logo. Dit gedeelte is beduidend groter dan wat we normaal zien en biedt ruimte voor verschillende plaatsingen van de wishbone-arm. Het heeft zowel mechanische als ook aerodynamische gevolgen.

Mercedes W15 front suspension detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes W15 front suspension detail Photo by: Giorgio Piola

Tijdens de wintertest in Bahrein heeft Mercedes beide varianten geprobeerd. De eerste twee dagen had het team de achterste arm van de bovenste wishbone in de hogere positie gemonteerd (links op de bovenstaande afbeelding). Op de slotdag heeft Mercedes de wishbone lager geplaatst, om ook deze variant te testen (rechts). De plaatsing verandert ook in de lengterichting met deze aanpassing. Zo zat de arm op dag drie iets verder naar voren dan in de voorgaande dagen.

De configuratie van de laatste testdag brengt de achterste armen van de bovenste en onderste wishbone ook dichter bij elkaar, zoals hierboven te zien is. Door van beide armen een paar te maken, hebben ze in deze opstelling een sterker aerodynamisch effect: beide armen kunnen de luchtstroom anders naar achteren geleiden vergeleken met het plaatje aan de linkerkant. Dat laatste is van niet te onderschatten belang, aangezien ophangingselementen tegenwoordig belangrijk zijn voor de aerodynamica, zeker voor de luchtstroom naar de ingangen van de vloer.

Het idee om verschillende wishbone-armen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en om ze samen de luchtstroom te laten sturen, is niet helemaal nieuw in de Formule 1. Zo is hieronder te zien hoe McLaren iets vergelijkbaars heeft geprobeerd met de MP4-31. Belangrijk verschil is echter dat McLaren destijds geen wishbones hadden die qua plaatsing te veranderen vielen tijdens het seizoen. De onderstaande afbeelding was simpelweg het statische ontwerp voor het hele seizoen, en kon in tegenstelling tot bij Mercedes niet van de ene race naar de andere worden aangepast.

McLaren MP4-31 front suspension Photo by: Giorgio Piola

Bij Mercedes gaat het trouwens niet alleen om aerodynamische doeleinden. Een aspect dat we bij de verschillende plaatsingspunten van de wishbones niet mogen vergeten is anti-dive: de mate waarin wordt tegengaan dat de auto bij het aanremmen als het ware op de voorkant duikt. Mercedes kan met deze ophangingsspeelruimte per raceweekend beoordelen hoeveel anti-dive gewenst is voor het circuit dat wordt bezocht. Het geeft het Duitse merk in theorie een voordeel ten opzichte van andere teams, die de armen slechts een paar millimeter anders kunnen plaatsen.

Deze ingreep voor de W15 is niet de eerste keer dat Mercedes 'out of the box' denkt met de voorwielophanging. We hoeven eigenlijk alleen maar terug te gaan naar de Grand Prix van Monaco van vorig seizoen, waar Mercedes een B-spec van de W14 introduceerde. Het team stapte destijds over op aanmerkelijk hogere bevestigingspunten voor de hoofdarmen van de bovenste wishbone. Het is aan de linkerkant te zien op de onderstaande afbeelding, met het oude concept helemaal links en de Monaco-variant aan de rechterkant van het linker plaatje.

Mercedes W14 front detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14 Photo by: Uncredited

Deze ingreep paste bij het vernieuwde concept en gaf coureurs meer stabiliteit, al had het niet louter voordelen. Zoals op de bovenstaande afbeelding aan de rechterkant bij de rode pijlen te zien is, zaten de originele, interne bevestigingspunten er nog altijd. Dit leverde logischerwijs extra gewicht op en dat is met de W15 opnieuw het geval, aangezien er bevestigingspunten er ook nu voor beide varianten moeten zitten. Desalniettemin hoopt Mercedes dat de vrijheid om zich qua ophanging iets meer aan te passen aan ieder circuit zwaarder zal wegen dat het gewichtsnadeel dat bij deze keuze hoort.