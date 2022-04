Het ontwerp van de neus ging door de nieuwe reglementen voor 2022 aardig op de schop. De diverse teams kwamen met allerlei verschillende concepten op de proppen die naar hun idee het beste passen bij de grondeffectauto’s. De twee teams die het seizoen 2022 tot nu toe gekleurd hebben, hebben ook de meeste vrijheid om snel en zonder torenhoge kosten hun ontwerp aan te passen.

Zoals te zien op de illustraties van tech-expert Giorgio Piola, beschikt Ferrari over een knap staaltje ontwerpwerk. De binnenste carbon crashstructuur is significant korter dan de neus lijkt te zijn wanneer het dunne afdekkapje aan de voorkant bevestigd is. De neus zit op dit moment bevestigd aan de voorste horizontale plaat van de voorvleugel. Door dit slimme ontwerp, hoeft dat echter niet zo te blijven. Als de concurrentie aerodynamisch voordeel weet te behalen met een neus die verder naar achteren (ter hoogte van de tweede flap) aan de vleugel bevestigd is, heeft Ferrari door dit idee de vrijheid om zonder veel problemen over te stappen. Financieel is dit ook uitermate aantrekkelijk, want een nieuwe neus hoeft in dat geval niet eerst door de FIA-crashtest.

Ferrari F1-75 neus detail Illustratie: Giorgio Piola Ferrari F1-75 neus detail Illustratie: Giorgio Piola

Een ander interessant aspect is dat ook de kleine opening in de punt van de neus aangepast kan worden. Hiermee wordt koele lucht richting de cockpit gestuurd. Mocht het nodig zijn, kan Ferrari zonder ingrijpende wijzigingen de vormgeving en grootte aanpassen door de opening die reeds in de crashstructuur gecreëerd is. Dit is het bewijs dat Ferrari een bolide heeft ontworpen die zonder al te veel kosten en handelingen toch snel aangepast kan worden.

Red Bull Racing RB18 neus Foto: Giorgio Piola

De ontwerpers van Red Bull hebben een vergelijkbaar concept bedacht. Het team uit Milton Keynes heeft ervoor gekozen om het bodywork van de neus tot de tweede flap van de voorvleugel door te laten lopen, maar ook zij hebben de ruimte om dit door te trekken tot het voorste punt. Feitelijk hetzelfde idee, maar een iets andere uitvoering dan de rivaal uit Maranello.

Ook hier is de vorm en grootte van de rijderskoeling anders dan de opening die van buitenaf zichtbaar is. Dat houdt in dat ook op dit vlak op een later moment eenvoudig veranderingen doorgevoerd kunnen worden.