F1 Tech: Red Bull blijft vleugels aanpassen in jacht op successen

In Australië introduceerde Red Bull Racing een nieuwe lay-out van de voorvleugel, waarbij zowel de flaps als de endplate en de daarop bevestigde diveplane zijn aangepast. Deze nieuwe vleugel werd meegenomen om de auto in balans te brengen met de diverse achtervleugels waaruit het team kon kiezen.

De endplate is aan de bovenkant en in het midden iets meer gebogen, waardoor de diveplane nu meer wordt blootgesteld aan de aankomende luchtstroom (zie hieronder, witte pijlen). Dit helpt waarschijnlijk ook om het outwash-effect te verbeteren. Dat is nog een reden om te werken aan een compromis waarbij het binnenste deel van de vleugel wordt belast, of in ieder geval meer wordt belast dan bij andere versies van de vleugel.

Om dit compromis te laten werken, zijn de twee bovenste flaps vernieuwd. Over het midden van hun spanwijdte zijn deze aangepast (zie hieronder, gele lijn). Aan de binnenzijde is er meer koorde, anderzijds is er tot aan de buitenkant sprake van meer camber. Let daarbij ook op de vouw en schaduwlijn in de bovenste flap, zie hieronder.

Red Bull paste niet alleen de voorvleugel aan voor de GP van Australië, maar introduceerde daar ook aangepaste brake ducts aan de achterkant van de RB19. Daarmee wilde het team de koeling van de remmen verbeteren, maar ook verbeteringen aanbrengen in hoe de lokale luchtstromen daar lopen. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, concentreert Red Bull zich niet volledig op de externe inlaat van de brake duct.

In plaats daarvan heeft het de voorrand van de eindafsluiting verplaatst, zodat de luchtstroom tussen die rand en de zijwand van de band wordt opgevangen. Zo worden er een aantal mini-afsluitingen gebruikt om het traject van de luchtstroom te controleren en af te stemmen op het interne kanaal (inzet). De veranderingen die Red Bull heeft doorgevoerd, zijn duidelijk een optimalisatie van wat zij reeds op de auto hadden. Het werk in CFD-software en de windtunnel is hierbij van cruciaal belang om de interactie tussen deze oppervlakken en de luchtstroom te optimaliseren.

Alpine past fairing halo aan

De vinnen op de halo van de Alpine A523 zijn fors groter geworden.

Het gros van het ontwikkelingswerk dit jaar is tot dusver gericht op de vleugels, maar Alpine heeft met haar upgrade in Melbourne een ander onderdeel onder handen genomen. De in Enstone gevestigde renstal heeft de fairing van de halo aangepast voor de GP van Australië. De grote, driehoekige vin aan de bovenkant van de achterzijde van de halo is een stuk groter geworden, terwijl de bovenrand gebogen is om het gedrag van de passerende luchtstroom te beïnvloeden. Om dit effect te versterken, is schuin voor de driehoekige vin een kleine winglet geplaatst (zie blauwe pijl).

Het is duidelijk dat zo'n winglet prestatiewinst kan opleveren, aangezien meerdere teams zoiets op hun halo gemonteerd hebben. Het is dus niet echt verrassend dat Alpine hier nu tijd en geld aan besteed heeft. Chief technical officer Pat Fry stelt dat de winst die met deze aanpassingen geboekt wordt, groter is dan menigeen zou verwachten. "Hoewel de fairing van de halo een klein onderdeel van de auto is, heeft het eigenlijk een relatief groot effect op de rest van de auto. Volgens een normale standaard noem je dit een kleine stap, maar het is niet insignificant."