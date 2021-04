Max Verstappen en Alex Albon klaagden afgelopen jaar steen en been over de wispelturige achterkant van de RB16. De bolide voor het Formule 1-seizoen 2021 heeft nu al bewezen een stuk stabieler te zijn. Red Bull Racing heeft een groot deel van vorig jaar besteed aan het herstellen van de problemen met de achterzijde. Het werd al snel duidelijk dat er door een correlatieprobleem tussen de simulator en de praktijk niet gepresteerd werd zoals verwacht. Het team dook al vroeg in het seizoen diep in het probleem en kwam met diverse updates om de wagen stabieler te maken. Toen het grootste euvel eenmaal aardig onder de knie was, werd de aandacht verlegd naar de nieuwe reglementen voor 2021.

Red Bull Racing RB16B achterwielophanging vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Het voornaamste doel was het verbeteren van de luchtstroom over de achterzijde van de wagen. De ontwerpers schroomden niet om inspiratie te putten uit het concept waarmee rivaal Mercedes in 2020 op de proppen kwam. Red Bull Racing voegde hier nog wat extra aanpassingen aan toe. Zo zijn de lagere delen van de achterwielophanging feitelijk volledig omgedraaid. De trackrod is nu aan de voorzijde van het geheel bevestigd in plaats van aan de achterkant (het blauwe element in de inzet). Het meest interessante is echter de vormgeving van de lage wishbone.

De afgelopen jaren zagen we bij Red Bull bij de voorwielophanging al de multi-link wishbones in plaats van de conventionele driehoeksvormgeving. Ditzelfde concept is nu toegepast op de achterkant van de RB16B. Het loskoppelen van de armen geeft de ontwerpers de ruimte om de elementen nauwkeuriger te positioneren op een plek die aerodynamisch gezien efficiënter is. Dit is van groot belang onder de nieuwe reglementen voor 2021, waarbij de vloer aan de achterkant aanzienlijk is veranderd.

Met dit in het achterhoofd heeft Red Bull de lagere elementen van de ophanging opgehoogd en zo ver mogelijk naar achteren geplaatst, in een poging meer ruimte te creëren. Met deze extra ruimte moet de luchtstroom beter in de flessenhals en het kanaal tussen de binnenzijde van de wielen en de rand van de diffuser gestuurd worden.

Red Bull Racing RB16B detail Illustratie: Giorgio Piola

Red Bull introduceerde in 2019 de multi-link oplossing voor de bovenste wishbone van de voorwielophanging (zie linkerfoto hieronder). Voor 2020 en 2021 opteerde de formatie voor een conventionele vormgeving van deze bovenste wishbone maar stapte het team over op een multi-link voor de lagere wishbone (zie rechterfoot hieronder).

Red Bull Racing RB15 ophanging vooraan Illustratie: Giorgio Piola Red Bull Racing RB16 voorwielophanging Illustratie: Giorgio Piola

De continue zoektocht

Red Bull RB16B vloer Foto: Giorgio Piola

Al tijdens de wintertests leek Red Bull Racing in een prima vorm te steken. Het team uit Milton Keynes presteerde solide, waar concurrent Mercedes met enkele problemen te maken kreeg. Voor de seizoensopener in Bahrein voegde de werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez nog een nieuw wapen toe aan het arsenaal: een extra vin op de vloer voor de achterband (rode pijl). Deze vin beschikt over een opvallend krullende rand, wat ontegenzeggelijk invloed heeft op de luchtstroom. De turbulentie afkomstig van dit vinnetje moet nauw samenwerken met de elementen die daarvoor op de vloer zijn geplaatst.

De rol van deze elementen is voor 2021 flink toegenomen, gezien de regelveranderingen omtrent de nieuwe vormgeving van de vloer en het verbod op openingen erin. Elke vin heeft een specifieke rol in het sturen van de luchtstroom langs en rond de achterband, met als doel de turbulentie die de roterende band creëert te beperken. Deze turbulentie kan namelijk de prestaties van de diffuser daarachter verminderen.

Red Bull Racing RB16B achterwielophanging Illustratie: Giorgio Piola

Deze illustratie toont aan hoe snel Red Bull Racing reageert op de regelveranderingen, met de vinnetjes halfweg de vloer en de twee naar buiten gerichte elementen kort voor de achterband. Deze elementen zaten tijdens de wintertest al op de wagen, met alweer nieuwe updates voor de seizoensopener in datzelfde Bahrein. Aangezien met name op dit vlak veel winst te behalen valt, is het de verwachting dat we de komende tijd nog veel updates gaan zien.