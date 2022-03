De indrukwekkende snelheid van Max Verstappen en Sergio Perez was mede te danken aan de aangepaste achtervleugel die het team voor de seizoensopener had laten invliegen. Deze nieuwe versie produceert minder downforce - en dus minder luchtweerstand - dan de variant waarmee getest werd.

Zoals op onderstaande foto te zien is, is de schepvorm kleiner en loopt de hoek minder abrupt over in de endplate. Deze versie komt veel meer overeen met het ontwerp van de F1-showcar in de zomer van 2021. Het blijft echter niet beperkt tot enkel deze aanpassing, want het gehele concept is aardig onder handen genomen. De vorm, rand en hoek van de gehele vleugel is aangepast voor de race in Bahrein, zowel aan de boven- als onderkant. De V-vormige uitsnede in het midden is eveneens verfijnd en minder abrupt.

Al deze aanpassingen hebben tot doel om minder drag te genereren. Dat levert weliswaar minder downforce op - al wordt het grootste deel daarvan toch via het nieuwe grondeffect gegenereerd - maar zorgt ook voor een hogere topsnelheid. Dat was met name aan het einde van het rechte stuk goed merkbaar toen Verstappen met Charles Leclerc knokte om de leiding in de race.

Red Bull RB18 achtervleugel vergelijking Foto: Uncredited

Red Bull was niet het enige team dat aerodynamische veranderingen doorvoerde. Alpine zorgde voor de grootste zichtbare wijziging. De Franse renstal introduceerde een nieuw sidepod-pakket. Daarmee werd de achterkant van de A522 niet alleen compacter, ook de aerodynamica ging flink op de schop. De buitenrand heeft een nu veel meer uitgesproken buitenrand, wat goed te zien is middels de groene markeringslijnen op de foto. De sidepods zijn bovendien smaller geworden en lopen steiler af richting flessenhals. Het team hoopt zo op een vrijere luchtstroom richting achterwielophanging en diffuser. Ook de omringende luchtstromingen veranderen door deze nieuwe vormgeving.

Alpine A522 sidepod vergelijking Foto: Uncredited

De introductie van het nieuwe pakket verliep echter niet geheel volgens plan. Beide rijders werden in VT1 uitgerust met de nieuwe onderdelen, maar bij Esteban Ocon vloog het bodywork al tijdens de sessie van de wagen. Aangezien er geen reserveonderdelen beschikbaar waren, was de Fransman genoodzaakt om de rest van het weekend gebruik te maken van de oudere specificatie. Daarmee eindigde hij als zevende, twee plaatsen voor teamgenoot Fernando Alonso.