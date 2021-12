F1 Tech: Het nieuwe Mercedes-stuurwiel van George Russell

Het stuurwiel is voor een Formule 1-coureur het belangrijkste onderdeel van de hele auto. Het is hét instrument waarmee de rijder tot op de millimeter het randje van de baan opzoekt, maar tegelijkertijd ook een soort laptop waarmee alle technische componenten van de auto worden bediend. Het stuurtje is voor alle Formule 1-coureurs op maat gemaakt en de indeling van alle knoppen en hendels verschilt zelfs per teamgenoot. Voor George Russell was het vorig jaar dan ook flink wennen toen hij opeens werd opgeroepen door het team van Mercedes om in Bahrein het plekje in te nemen van Lewis Hamilton, na een positieve coronatest van laatstgenoemde.

Vanwege de beperkte voorbereidingstijd moest Russell tijdens de Grand Prix van Sakhir noodgedwongen rijden met het stuurtje van Hamilton. Het was verre van ideaal voor de jonge Brit, maar het had ook zo zijn voordelen: Russell kreeg op deze manier namelijk een waardevol inkijkje in de manier van werken van de toenmalig wereldkampioen. De vergaarde kennis nam Russell vervolgens weer mee naar het team van Williams, waar hij na zijn invalbeurt bij Mercedes meteen de nodige veranderingen aan zijn stuurwiel eiste. Zo bediende hij dit jaar de koppeling van zijn Williams met dezelfde indeling die hij tijdens zijn invalbeurt in Sakhir hanteerde.

De koppeling van de Williams werd in 2020 nog bediend met een dubbele hendel (links), met daarop als het ware twee gaten voor de vingers. Deze hadden als doel om de coureur nog preciezer de koppeling te laten bedienen, wat zomaar het verschil kan betekenen tussen een aantal plekken winst of verlies bij de start. Na het verzoek van Russell om de indeling van Mercedes over te nemen, maakte de Williams afgelopen jaar ook gebruik van een enkele, langere koppelingshendel (rechts) die door Russell bediend werd met zijn rechterhand. Ook deze hendel was uitgerust met vingergaten voor meer precisie.

Terugkeer bij Mercedes

Nadat Mercedes had besloten om Valtteri Bottas in 2022 te vervangen door Russell, keerde de Brit vorige week terug achter het stuur van de zwartgekleurde Silberpfeil. Tijdens de tweedaagse eindejaarstest in Abu Dhabi nam hij plaats achter het stuur van een Mercedes W10, die was aangepast om de nieuwe Pirelli-banden voor 2022 te evalueren. Mercedes maakte dankbaar gebruik van de bandentest door Russell meteen kennis te laten maken met een vernieuwd stuurwiel, dat grotendeels gebaseerd was op de indeling die Hamilton gebruikt. Het stuurtje van Russell verschilde echter op een aantal punten, gebaseerd op de eerdere feedback van de kersvers Mercedes-fabrieksrijder. Zo is de dubbele sleuf van de koppelingshendel waar twee vingers in passen in het geval van Russell een stuk korter, vergeleken met het stuurwiel van Hamilton. Aan de linker achterkant van het stuurwiel is de andere kant van de hendel in het geval van Russell een stuk dichter bij het gedeelte waar de coureur het stuur vasthoudt gemonteerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verschillende manieren waarop Hamilton en Russell hun stuur beetpakken. De zevenvoudig wereldkampioen grijpt bij de start namelijk met één hand de linker bovenkant van zijn stuur vast.

Het wordt bijzonder interessant om te zien of Mercedes voor en gedurende het Formule 1-seizoen van 2022 nog verdere veranderingen zal doorvoeren aan de stuurtjes van beide coureurs. Het stuurwiel is vaak namelijk een plek waar een coureur nog net dat extra beetje voordeel uit weet te halen.