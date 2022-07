F1 Tech: De nieuwe ‘boekenplank’ van Red Bull voor Silverstone

Red Bull Racing heeft een flinke upgrade meegenomen naar Silverstone, waar dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat. Met name de overgang tussen de sidepods en de motorkap is flink onder handen genomen. Het bodywork beschikt nu over een significante uitstulping, in de paddock al gekscherend ‘de boekenplank’ genoemd.

AlphaTauri AT03 voorzien van de 'boekenplank'. Foto: Giorgio Piola

Met deze nieuwe vormgeving ontstaan twee duidelijke kanalen waar de lucht kan stromen: over de sidepod naar de diffuser, en vanaf de schouder van de halo naar achteren richting uitlaat. Het concept is niet helemaal nieuw in de Formule 1-paddock: zusterteam AlphaTauri maakt al het gehele jaar gebruik van dit ontwerp.

Net als bij AlphaTauri heeft Red Bull de positie van de bovenste koelkieuw aangepast. Hierdoor blijft de hete lucht die afkomstig is uit deze opening weg van de belangrijke luchtstroming naar achteren. Met behulp van deze ‘plank’ wordt de stroming over het bovenste oppervlak van die sidepod namelijk afgeschermd.

Daarnaast is de koelopening in de motorkap opgehoogd en vlakker gepositioneerd. Dit resulteert in een duidelijkere ‘undercut’ richting de flessenhals, waardoor de lucht beter richting de vloer kan stromen.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Giorgio Piola

Red Bull blijft ook de vloer verder verfijnen. De rand van de vloer en de vinnen zijn opnieuw onder handen genomen. Het team probeert met dit soort wijzigingen kleine stappen te zetten om de luchtstroming te optimaliseren en meer neerwaartse druk te genereren. Door het budgetplafond is het echter niet mogelijk om elke week een nieuwe vloer te produceren. Daarom maken veel teams gebruik van een vloer die is opgedeeld in panelen. Deze elementen zijn eenvoudig te vervangen en kosten veel minder aan productie.

Video: Max Verstappen over een rondje Silverstone