F1 Tech: De nieuwe achtervleugels van de F1-teams voor GP Canada

Gezien de logistieke uitdagingen van de tocht van Baku naar Montreal is het geen verrassing dat er maar weinig upgrades zijn geïntroduceerd. Mercedes kwam dit weekend met het grootste pakket aan nieuwe onderdelen, waarmee de fabrikant de zoektocht vervolgt om porpoising tegen te gaan. In de bovenstaande foto is te zien dat Ferrari de focus op aerodynamische efficiëntie heeft gelegd. De bovenste elementen van de achtervleugel zijn aangepast om de luchtweerstand te verminderen zonder downforce in te leveren, iets wat ook geldt voor de lager gemonteerde balkvleugel.

De nieuwe achtervleugel van McLaren, hier op de auto van Daniel Ricciardo Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren heeft eveneens een aanpassing gedaan aan de achtervleugel voor de GP van Canada. Ook de Britse renstal wilde daarmee de efficiëntie van de vleugel verbeteren, iets waar het team tijdens latere races met hetzelfde type achtervleugel ook profijt van kan hebben. De lepelvormige achtervleugel van een nieuwe specificatie is hierboven zichtbaar met een laag flo-viz verf, waarmee het team kan beoordelen of die net zo werkt als de CFD-tools en windtunnel suggereren.

Nadat het team sinds de GP van Miami een metalen steun gebruikte om doorbuigingen van de vloer tegen te gaan, heeft McLaren in Canada verdere veranderingen doorgevoerd om de betrouwbaarheid en stijfheid te verbeteren. Het bevestigingspunt op de vloer zit nu verder naar de binnenkant (oude positie bij rode pijl en in inzet). Ook is zichtbaar dat veel metaalwerk verwerkt is in de rand van de vloeroppervlakken. Daarmee creëert het team voorspelbaardere omstandigheden, iets wat de afgelopen jaren een terugkerend thema is bij het in Woking gevestigde team.

De nieuwe steun op de MCL36 Foto: Uncredited

Ook Alpine heeft de achtervleugel aangepast voor de GP van Canada. Ten opzichte van de race in Azerbeidzjan is nu gekozen voor een configuratie met meer downforce. Met de low downforce-vleugel was het team al overgestapt op een gestapelde balkvleugel, iets wat nu ook op de versie met meer downforce zichtbaar is. Deze oplossing lijkt sterk op de variant waar Red Bull Racing al sinds de start van het seizoen mee rijdt, waarbij de elementen abrupter omhoog lopen om zo bij het downforceniveau van de vleugel te passen.

De nieuwe achtervleugel van Alpine lijkt veel op het exemplaar waar Red Bull dit seizoen mee rijdt. Foto: Giorgio Piola

Aston Martin kiest met de achtervleugel voor dezelfde aanpak. De AMR22 heeft een nieuwe bovenste flap van de achtervleugel gekregen waarmee het downforceniveau verhoogd wordt, zonder dat dit veel extra luchtweerstand oplevert. Het element is in het centrale gedeelte meer gewelfd, wat de indruk wekt dat de flap in die sectie hoger is dan aan de buitenkant. Je kan de geometrische aanpassing echter over de centrale spanwijdte van de sponsor op de achtervleugel zien.

Aston Martin AMR22 rear wing Foto: Uncredited Aston Martin AMR22 rear wing side view Foto: Uncredited

Bij de technische viewing op vrijdag gaven Red Bull, AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo en Haas allemaal aan dat zij dit weekend geen nieuwe aerodynamische componenten hebben meegenomen voor hun bolides.