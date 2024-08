Een week na de Dutch Grand Prix in Zandvoort mogen teams en coureurs dit weekeinde aan de bak op de hogesnelheidstempel van Monza. Het betekent dat topsnelheid en zo min mogelijk drag - oftewel luchtweerstand - geboden is. Teams halen hun low-downforce specificaties voor de dag en introduceren doorgaans speciale Monza-vleugels. De editie van dit jaar vormt geen uitzondering, al moet gezegd dat het voor teams wel wikken en wegen is onder het budgetplafond. Zo ontwikkelde Red Bull vorig jaar geen speciaal Monza-pakket om de schaarse ontwikkelingsmogelijkheden ergens anders voor te gebruiken.

Volop low-downforce vleugels op de grid

In het FIA-document van dit jaar prijken bij Red Bull wel twee 'circuitspecifieke aanpassingen' op de lijst. Het gaat om een nieuwe voorvleugel en een nieuwe achtervleugel, die allebei meer 'getrimd' zijn dan normaal. Het betekent dat de vleugel iets vlakker ligt dan de voorgaande races om zo minder downforce maar vooral minder drag te genereren. Daarbij moet wel opgemerkt dat de vleugelstanden van teams in Monza nog altijd wel uiteenlopen. Zo reed Red Bull in de afgelopen jaren nog met iets meer downforce dan pakweg Ferrari, in de hoop de Pirelli-banden op zondag iets beter in leven te kunnen houden.

Red Bull is logischerwijs niet het enige team dat met circuitspecifieke vleugels voor de dag komt. Ook Mercedes heeft een nieuwe achtervleugel mee voor minder luchtweerstand, net als Ferrari. McLaren maakt in het document melding van aangepaste brake ducts voor de koeling en een nieuwe voorvleugel. Een andere achtervleugel van McLaren staat niet vermeld in de FIA-papieren, maar dat mag geen verrassing heten, aangezien het Britse team in de voorbije maanden al veel verschillende achtervleugels en beam wings heeft geïntroduceerd. Daarmee heeft McLaren zichzelf opties verschaft.

Nieuwe vloer Ferrari, aangepaste sidepods McLaren

Noemenswaardig is dat Ferrari en McLaren - in tegenstelling tot Red Bull en Mercedes - ook updates hebben die verder gaan dan deze circuitspecifieke dingen. Zo kan de Scuderia voor de eigen tifosi rekenen op een compleet nieuwe vloer. De onderkant van de vloer, de vloerranden en de diffuser zijn allemaal nieuw. Het is cruciaal aangezien ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce met de huidige grondeffectauto's onder de eigen vloer wordt gegenereerd. Ferrari worstelde langdurig met de vloer die het in Barcelona introduceerde en die weer bouncing, oftewel het stuiteren, opleverde.

McLaren heeft nieuwe sidepods meegenomen naar Italië, die de aerodynamische efficiëntie van de MCL38 moeten verbeteren. "De nieuwe sidepods resulteren in een verbetering van de luchtstroom. Dit is gunstig voor de aerodynamische prestaties van de auto, vooral aan de achterkant." Het komt een week nadat McLaren in Zandvoort een significant pakket heeft geïntroduceerd, het eerste grote pakket sinds de Grand Prix van Miami. Doordat Red Bull naast de circuitspecifieke dingen geen andere updates heeft doorgegeven, moeten Max Verstappen en Sergio Pérez nog iets langer wachten op een technische ommekeer. De formatie blijft wel testen met wat één teamlid gekscherend een 'Frankenstein-vloer' heeft genoemd. Mercedes voert in de vrijdagse trainingen een 'back-to-back test' uit met de vloer uit Spa-Francorchamps en een oudere specificatie.