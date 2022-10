In Austin introduceerde Mercedes het laatste updatepakket van het seizoen 2022, met als speerpunt een nieuwe voorvleugel. Een aantal concurrenten liet haar onvrede over het concept blijken bij de FIA, nog voordat er een meter mee was gereden. Men had twijfels over de nieuwe vormgeving van de zogenaamde ‘slot gap seperator’, de elementen die de bovenste twee flappen verbinden om het flapperen onder grote druk te voorkomen. Het was de vraag in hoeverre deze nieuwe componenten voldeden aan de reglementen, aangezien ze een te grote aerodynamische rol zouden spelen.

Mercedes was nimmer van plan om de nieuwe voorvleugel in Austin in te zetten aangezien er maar één versie van geproduceerd was. Het team had hem enkel meegenomen vanwege logistieke redenen. In de pitstraat in Mexico verscheen echter een aangepaste versie. Technisch directeur Mike Elliott liet afgelopen zondag in Amerika nog weten dat het team ervan overtuigd is dat het concept aan de regels voldoet. Om protesten te voorkomen, zijn alsnog veranderingen doorgevoerd.

De veelbesproken verbindingen zijn weggehaald en vervangen door meer conventionele vormen. Op de flappen is nog goed zichtbaar waar de elementen in eerste instantie zaten (de donkere delen). De rest van de vleugel is ongewijzigd, met een nieuwe verbinding tussen het uiteinden van de flappen en de endplate. Dit moet de luchtstroom meer beïnvloeden en een sterkere stroming naar buiten veroorzaken.

De oude en de nieuwe voorvleugel van Mercedes vergeleken. Illustratie: Giorgio Piola