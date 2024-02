Het Mercedes F1 Team heeft de nieuwe bolide voor het seizoen 2024 onthuld. De formatie toonde een aantal beelden van de W15, alvorens op Silverstone de eerste meters te maken tijdens een shakedown.

Op de eerste beelden van de nieuwe wagen van Lewis Hamilton en George Russell zien we direct een aantal opvallende details. Een van de meest fascinerende elementen was, zoals verwacht, niet te zien op de launch renders die Mercedes de wereld in stuurde. Dit kwam pas naar buiten toen de echte auto op Silverstone de pitbox uitgestuurd werd.

Het gaat hier om de bovenste flap van de voorvleugel (aangeduid in de foto hieronder). Die bestaat namelijk uit twee segmenten: een solide buitenste deel en een heel dun stangetje aan de binnenzijde richting de neus (rode en blauwe pijl). Dit gaat ten koste van de stevigheid, die wel voldoende moet zijn om door de FIA-crashtests te komen.

Mercedes W15 voorvleugel detail Foto: Mercedes AMG

Dit is een fascinerende kijk op de bewoordingen van de F1-reglementen. Het is de vraag in hoeverre dit concept robuust genoeg is om door de FIA-keuring te komen. Ook valt niet uit te sluiten dat andere teams hun vraagtekens zetten bij het ontwerp. Tot slot kunnen we niet uitsluiten dat het bewust gedaan is om de concurrentie af te leiden van andere delen van de wagen.

Wat de uitkomst ook is, het laat in elk geval zien dat Mercedes het niet nalaat om met intrigerende ideeën te komen om de prestaties te verbeteren.

Mercedes W15 voorvleugel detail Foto: Mercedes AMG

Het bewuste concept beschikt over een zeer slank element aan de bovenzijde van de vleugel in de niet-bewegende binnenste sectie (rode pijl). Deze dunne verbinding zit er vooral voor de legaliteit, want de regels schrijven voor dat er maximaal vier gesloten secties over de spanwijdte van de vleugel toegestaan zijn.

Naar buiten toe beschikt de bovenste flap over een meer conventionele vormgeving. Maar in plaats van de gebruikelijke verbinding met de binnenste sectie via een metalen ‘adjuster’, duikt de flap naar beneden tot het beginpunt van de smalle strook (blauwe pijl). Dit concept komt meer overeen met de wijze waarop de voorvleugels waren vormgegeven onder de vorige reglementen. Vermoedelijk heeft dit eenzelfde effect op de luchtstroming naar achteren, zij het op iets kleinere schaal dan voorheen. Destijds was er een veel grotere vlakke sectie tussen de neus en de flappen van de voorvleugel.

Mercedes heeft eveneens de vormgeving van de horizontale hoofdplaat van de voorvleugel en de neus aangepast. De neus is korter dan de voorganger. De punt is nu gekoppeld aan de tweede flap van de vleugel, in plaats van aan de hoofdplaat. Hierdoor kon de vormgeving van dat hoofdelement aangepast worden. Het element zakt nu onder de neus door, in plaats van een oplopende vorm om de verbinding met de neus te kunnen maken. Dit heeft uiteraard invloed op de luchtstroming naar achteren.

Het wordt interessant om te zien hoe de FIA en de rivaliserende teams omgaan met dit concept van Mercedes. Er valt wat voor te zeggen dat dit niet geheel in de geest van het reglement is, al zullen de ontwerpers van Mercedes ongetwijfeld hebben bekeken in hoeverre dit voldoet. Het is nu afwachten wat de concurrentie gaat doen: zelf een eigen versie ontwikkelen, klagen bij het overkoepelend orgaan, of afwachten wat de resultaten zijn.