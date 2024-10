F1 Tech: McLaren past achtervleugel opnieuw aan voor F1 GP in Austin

Bij het Formule 1-team van McLaren ging het de afgelopen tijd over de veelbesproken 'mini-DRS'. De bovenste flap van de vleugel ging namelijk op momenten dat het niet mocht open, waar de formatie uit Woking mogelijk voordeel uit haalde. De vleugels voldeden wel aan de statische tests, maar op hoge snelheid leek de vleugel toch te openen. McLaren heeft direct ingegrepen en de vleugel aangepast. Na de GP van Azerbeidzjan nam de renstal een nieuwe specificatie mee en deze moet minder ver doorbuigen. Het idee is dat deze versie in Las Vegas weer gebruikt gaat worden.

Toch is de storm niet helemaal gaan liggen, want in Austin is de discussie iets opgelaaid. Het verhaal is namelijk dat de FIA nog een keer bij McLaren heeft aangedrongen om de vleugel aan te passen. Vanuit de Britse renstal wordt dit ontkend, maar het geeft toe dat de gehele selectie aan achtervleugels - inclusief die in Austin - iets aangepast is. Vooral het doorbuigen van de bovenste flap en de onderste flap moet hiermee verminderen. Motorsport.com heeft overigens vernomen dat meerdere teams door de FIA verzocht zijn om de vleugels aan te passen.

"Zoals we eerder hadden besproken, is McLaren proactief geweest om wat kleine aanpassingen te maken aan de achtervleugel na de Grand Prix van Azerbeidzjan", vertelt een woordvoerder van het Britse team aan Motorsport.com. "We hebben sinds Baku kleine aanpassingen aan al onze vleugels doorgevoerd, waarmee we willen voorkomen dat er nog meer problemen op dit gebied opspelen."

Ferrari SF-24 achtervleugel, GP VS Foto door: Giorgio Piola

De timing van de aanpassingen van de vleugel van McLaren is niet geheel toevallig. Vanaf dit weekend gaat de FIA namelijk strenger controleren op het flexen van de achtervleugel. In de pitstraat is te zien dat de teams referentiepunten op de auto hebben aangebracht. De FIA kan zo zien in hoeverre de voorvleugels doorbuigen en er zijn extra achteruitkijkcamera's geplaatst. Motorsport.com heeft vernomen dat dit camera's met hoge resolutie zijn. Daarmee kan tot in detail gezien worden of, en in hoeverre, de vleugel doorbuigt.

Het is de volgende stap die de FIA zet nadat het in België de eerste stap had gezet. Het bestuursorgaan vroeg de teams om toen al de betere camera's te monteren, maar destijds ging het meer over de voorvleugel. De camera stond namelijk gericht op de endplate van de voorvleugel en op de buitenkant van de flap. Deze beelden konden echter niet gebruikt worden om de teams te bestraffen. De FIA zou deze beelden alleen willen gebruiken om de regels nu of in de toekomst te verduidelijken.